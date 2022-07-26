Шредера увидели в Москве. Он говорит, что проводит там "отпуск"

Политик сказал корреспонденту, что приехал в Москву на несколько дней – "в отпуск". Москва, подчеркнул Шредер, – "прекрасный город".

Когда Эммерих обратил внимание, что Шредер находится недалеко от офиса "Роснефти", тот ответил: "Неужели? О да, это так, вы правы".

По информации Bild, Шредер отправился в Россию из Германии 24 июля, летел самолетом "Азербайджанских авиалиний" через Баку в Москву.

Шредера неоднократно критиковали в Германии за связи с Россией, он является членом Социал-демократической партии ФРГ.

Представитель этой партии, министр социальных вопросов Хубертус Хайль, который, как пишет Der Spiegel, вчера приезжал в Украину, в комментарии n-tv заявил, что "давно не понимает такого поведения [Шредера], особенно в наше время". Действия Шредера не имеют отношения к политике правительства и самой партии, подчеркнул он.