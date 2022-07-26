Шредера увидели в Москве. Он говорит, что проводит там "отпуск"

Политик сказал корреспонденту, что приехал в Москву на несколько дней – "в отпуск". Москва, подчеркнул Шредер, – "прекрасный город".
Когда Эммерих обратил внимание, что Шредер находится недалеко от офиса "Роснефти", тот ответил: "Неужели? О да, это так, вы правы".
По информации Bild, Шредер отправился в Россию из Германии 24 июля, летел самолетом "Азербайджанских авиалиний" через Баку в Москву.
Шредера неоднократно критиковали в Германии за связи с Россией, он является членом Социал-демократической партии ФРГ.
Представитель этой партии, министр социальных вопросов Хубертус Хайль, который, как пишет Der Spiegel, вчера приезжал в Украину, в комментарии n-tv заявил, что "давно не понимает такого поведения [Шредера], особенно в наше время". Действия Шредера не имеют отношения к политике правительства и самой партии, подчеркнул он.
Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. Он дружил с президентом РФ Владимиром Путиным, когда был канцлером ФРГ, а после ухода с должности долгие годы работал в подконтрольных РФ энергетических компаниях, в частности, в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются операторами двух газопроводов "Северный поток". Кроме того, с 2017 года бывший канцлер Германии возглавлял наблюдательный совет директоров государственной нефтяной компании "Роснефть".
В мае 2022 года, через три месяца после нападения России на Украину, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Шредер должен отказаться от своих полномочий в российских компаниях. В том же месяце Шредер ушел из "Роснефти". Шредер назвал войну РФ против Украины "ошибкой", но подчеркнул, что не жалеет о своей позиции в отношении России и считает необходимым сохранять отношения с ней. Политик заявил, что дистанцирование от президента РФ "лишило бы его доверия единственного человека, который может положить конец войне, – Путина".
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в июне отмечал, что от Шредера в ФРГ "отмежевались все".
"Сейчас у него не осталось союзников, поэтому даже угроза введения санкций заставила его самого отказаться от этих последних должностей в "Газпроме". Господин Шредер – лакмусовая бумажка того, насколько тяжело Германия готова прощаться со своим российским газовым и нефтяным энергетическим, лоббистским прошлым. Он самоисключился из этого политического трека. Он не появляется в СМИ. Но и дальше остается при убеждении: все, что он делал, было правильным. Якобы его контакты с Путиным были в интересах Германии и позволили немецкой экономике стать столь крепкой", – говорил дипломат.