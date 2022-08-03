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Невзлин о заседании Совбеза РФ перед войной с Украиной: Это была присяга более мелких мафиози основному боссу на верность

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Знаменитое заседание Совбеза РФ состоялось за три дня до полномасштабного вторжения российский войск в Украину
Знаменитое заседание Совбеза РФ состоялось за три дня до полномасштабного вторжения российский войск в Украину
Фото: EPA

Российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин считает, что участники знаменитого заседания Совета безопасности РФ, которое состоялось накануне полномасштабного вторжения российский войск в Украину, 21 февраля 2022 года, были очень напуганы. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Поскольку это фактически было объявлением войны, то впечатление [от заседания] было очень тяжелое. Эти люди в основном понимали, что происходит и под чем они подписываются. Во всяком случае такие опытные, как [спикер Совфеда Валентина] Матвиенко, [секретарь Совбеза Николай] Патрушев и многие другие. Но им было ужасно страшно. Они были запуганы. Фактически они были как роботы", – сказал Невзлин.

По его мнению, некоторых участников заседания президент РФ Владимир Путин хотел унизить показательно, как главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который во время выступления запинался.

"Кто от страха запинался, те получали по мордам показательно, чтобы было понятно, кто в доме хозяин. В принципе, это была такая история, которая могла бы произойти в офисе [главы Чечни Рамзана] Кадырова. Это было бы нормально, если бы это было в офисе чеченского лидера. Но это происходило в офисе российского лидера. Поэтому смотрелось это ненормально", – подчеркнул бизнесмен.

Он считает, что Путин "самоорганизовался как лидер мафии и ведет себя как руководитель ОПГ или мафии", о чем свидетельствует и это заседание Совбеза.

"Это была присяга более мелких мафиози, окружения основному боссу на верность. Так это выглядело. И кадры эти не могли бы быть другими, – убежден бизнесмен. – Потому что руководящие кадры – они или поменялись, или остались худшие из тех, что были, – но они не проходили никакую переподготовку. Это люди, которые последние 20 с лишним лет вместе с Путиным. Они не могут быть уровнем выше Путина. А уровень Путина нам примерно понятен".

Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение. Читайте полное интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Совет безопасности РФ, как сообщается на его сайте, состоит из председателя (президента Путина) и еще 29 членов, 12 из которых являются постоянными.

21 февраля на заседании Совбеза рассматривали признание "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР", которые контролируют часть территории Украины на востоке. Никто из членов Совбеза тогда не выступил против такого признания. В СМИ широко разошлась перепалка, которая состоялась на этом заседании между Путиным и Нарышкиным. Во время выступления Путин требовал от Нарышкина дать прямой ответ, поддерживает ли он признание "ЛДНР", тот запутался и сказал, что поддерживает присоединение оккупированных территорий Донбасса к РФ.

После обсуждения Путин объявил о признании "независимости" "ЛДНР" и подписал соответствующие указы. Спустя три дня, 24 февраля, президент РФ начал полномасштабную войну против Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Рамзан Кадыров, Сергей Нарышкин, Валентина Матвиенко, Николай Патрушев, Совет безопасности РФ, война России против Украины, Леонид Невзлин
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