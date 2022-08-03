Невзлин о заседании Совбеза РФ перед войной с Украиной: Это была присяга более мелких мафиози основному боссу на верность

"Поскольку это фактически было объявлением войны, то впечатление [от заседания] было очень тяжелое. Эти люди в основном понимали, что происходит и под чем они подписываются. Во всяком случае такие опытные, как [спикер Совфеда Валентина] Матвиенко, [секретарь Совбеза Николай] Патрушев и многие другие. Но им было ужасно страшно. Они были запуганы. Фактически они были как роботы", – сказал Невзлин.

По его мнению, некоторых участников заседания президент РФ Владимир Путин хотел унизить показательно, как главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который во время выступления запинался.

"Кто от страха запинался, те получали по мордам показательно, чтобы было понятно, кто в доме хозяин. В принципе, это была такая история, которая могла бы произойти в офисе [главы Чечни Рамзана] Кадырова. Это было бы нормально, если бы это было в офисе чеченского лидера. Но это происходило в офисе российского лидера. Поэтому смотрелось это ненормально", – подчеркнул бизнесмен.

Он считает, что Путин "самоорганизовался как лидер мафии и ведет себя как руководитель ОПГ или мафии", о чем свидетельствует и это заседание Совбеза.

"Это была присяга более мелких мафиози, окружения основному боссу на верность. Так это выглядело. И кадры эти не могли бы быть другими, – убежден бизнесмен. – Потому что руководящие кадры – они или поменялись, или остались худшие из тех, что были, – но они не проходили никакую переподготовку. Это люди, которые последние 20 с лишним лет вместе с Путиным. Они не могут быть уровнем выше Путина. А уровень Путина нам примерно понятен".

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