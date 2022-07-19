Касьянов о совещании членов Совбеза РФ накануне войны: Они и так униженные по жизни, но тут демонстративно их унижение транслировали на весь мир

Касьянов о совещании Совбеза РФ: Путин собрал и заставил всех клясться в верности ему Фото: EPA

"Это было не заседание, а совещание Совета безопасности. Отличие в том, что решений никаких объявлено не было. Это просто [президент РФ Владимир] Путин собрал [членов Совета безопасности] и заставил всех клясться в верности ему. Это было ужаснейшее зрелище, позорное, когда унижают людей. Они унижены и так по жизни, а тут это демонстративно транслировалось на весь мир, я был в шоке, когда смотрел", – отметил он.

Касьянов также добавил, что это совещание для него было шоковым, поскольку до этого момента он не верил в полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"Я считал, что это блеф, поднятие ставок, Путин хочет каких-то уступок со стороны Запада, НАТО и США, в первую очередь. И когда я увидел Путина и вот это все мероприятие, я понял, что ошибался и будет вторжение. Понятно было, что политический разум у него уже улетел", – добавил политик.

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