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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Касьянов о совещании членов Совбеза РФ накануне войны: Они и так униженные по жизни, но тут демонстративно их унижение транслировали на весь мир

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Касьянов о совещании Совбеза РФ: Путин собрал и заставил всех клясться в верности ему
Касьянов о совещании Совбеза РФ: Путин собрал и заставил всех клясться в верности ему
Фото: EPA

Совещание членом Совета безопасности РФ, прошедшее за три дня до вторжения в Украину, являлось публичным унижением членов Совбеза. Об этом российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Это было не заседание, а совещание Совета безопасности. Отличие в том, что решений никаких объявлено не было. Это просто [президент РФ Владимир] Путин собрал [членов Совета безопасностии заставил всех клясться в верности ему. Это было ужаснейшее зрелище, позорное, когда унижают людей. Они унижены и так по жизни, а тут это демонстративно транслировалось на весь мир, я был в шоке, когда смотрел", – отметил он.

Касьянов также добавил, что это совещание для него было шоковым, поскольку до этого момента он не верил в полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"Я считал, что это блеф, поднятие ставок, Путин хочет каких-то уступок со стороны Запада, НАТО и США, в первую очередь. И когда я увидел Путина и вот это все мероприятие, я понял, что ошибался и будет вторжение. Понятно было, что политический разум у него уже улетел", – добавил политик.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривали ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

Ночью в тот же день войска РФ начали входить на территорию не подконтрольного Украине Донбасса, а 24 февраля атаковали и подконтрольные территории.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Михаил Касьянов, Совет безопасности РФ, война России против Украины
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