Путин (на фото) "не в добром здравии" – ни физически, ни психически, отметил Скибицкий Фото: EPA

Об этом в комментарии The Telegraph, опубликованном 1 августа, сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий со ссылкой на украинских агентов в Москве.

По словам Скибицкого, российский президент "не в добром здравии – ни физически, ни психически".

Глава Кремля, продолжил представитель ГУР, использует много двойников – "иногда трудно определить, настоящий это Путин или кто-то, кто его заменяет".

Некоторые из представителей ближайшего окружения Путина паникуют по поводу его здоровья, а также тех решений, которые он принимает в настоящее время, резюмировал Скибицкий.

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил в интервью, опубликованном 8 июля, что есть много признаков того, что у Путина плохое здоровье.

"Это даже может быть одной из причин, по которым он столь упорно сейчас пытается отнять… территории у Украины, он хочет, чтобы это стало частью его личного наследия", – допустил Волкер.