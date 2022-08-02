В ближайшем окружении Путина паникуют по поводу его здоровья и решений, которые он принимает – ГУР Минобороны Украины

Об этом в комментарии The Telegraph, опубликованном 1 августа, сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий со ссылкой на украинских агентов в Москве.
По словам Скибицкого, российский президент "не в добром здравии – ни физически, ни психически".
Глава Кремля, продолжил представитель ГУР, использует много двойников – "иногда трудно определить, настоящий это Путин или кто-то, кто его заменяет".
Некоторые из представителей ближайшего окружения Путина паникуют по поводу его здоровья, а также тех решений, которые он принимает в настоящее время, резюмировал Скибицкий.
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил в интервью, опубликованном 8 июля, что есть много признаков того, что у Путина плохое здоровье.
"Это даже может быть одной из причин, по которым он столь упорно сейчас пытается отнять… территории у Украины, он хочет, чтобы это стало частью его личного наследия", – допустил Волкер.
Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.
В сентябре 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.
12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.