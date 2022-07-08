ГОРДОН
 
 
МИР

Плохое здоровье Путина может быть одной из причин, по которым он хочет отнять территории Украины – Волкер

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Волкер (на фото): Иметь дело с таким человеком, как Путин, невозможно
Волкер (на фото): Иметь дело с таким человеком, как Путин, невозможно
Фото: rada.gov.ua

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил "Немецкой волне" в интервью, которое было опубликовано 8 июля, что отношения с президентом России Владимиром Путиным выстраивать больше невозможно.

"Иметь дело с таким человеком, как Путин, невозможно. Он приказал ввести войска в Украину, развязав прямую агрессивную войну. Он неоднократно лгал всем нам о своих намерениях. Он направил российские силы на совершение военных преступлений, включая использование изнасилования в качестве орудия войны, убийство мирных жителей, нападения на роддома и гражданские объекты. Так что это не тот случай, когда кто-то в Европе может работать с Путиным, с этим режимом", – сказал Волкер.

Американский дипломат считает, что "режим должен будет уйти".

"Я не согласен, что мы не увидим конец Путина в ближайшее время. Есть много признаков того, что у него плохое здоровье. Это даже может быть одной из причин, по которым он столь упорно сейчас пытается отнять эти территории у Украины, он хочет, чтобы это стало частью его личного наследия", – заявил Волкер.

Он отметил, что на Россию "давление нарастает в результате военных действий и не очень хорошего положения дел для России в условиях санкций, в результате внутреннего давления в РФ".

"Может произойти слом, и мы не должны этого бояться. Мы должны продолжать воздействовать, оказывать давление на Россию", – объяснил Волкер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге.

Теги: Россия, Владимир Путин, здоровье, война, агрессия, война России против Украины, Курт Волкер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра
Внезапно скончался 50-летний основатель Bobina Records Дмитрий Хомулко
Внезапно скончался 50-летний основатель Bobina Records Дмитрий Хомулко
  Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это
  Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это
"Одна из задач – рассказывать миру правду о преступлениях России в Украине". У жены Зеленского появился аккаунт в Twitter
"Одна из задач – рассказывать миру правду о преступлениях России в Украине". У жены Зеленского появился аккаунт в Twitter
  Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать
  Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать
  "Триматись своїх". Pianoбой презентовал клип, который снял в опустевшем аэропорту Борисполь. Видео
  "Триматись своїх". Pianoбой презентовал клип, который снял в опустевшем аэропорту Борисполь. Видео
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке"
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке"
  Украинский артист после начала войны сменил профессию и рассказал, сколько зарабатывает барбером
  Украинский артист после начала войны сменил профессию и рассказал, сколько зарабатывает барбером
Стало известно, в какой стране и каком вузе будет учиться дочь Поляковой
Стало известно, в какой стране и каком вузе будет учиться дочь Поляковой
  Жена Джонсона с семимесячной дочерью пришла поддержать его после заявления об отставке. Видео
  Жена Джонсона с семимесячной дочерью пришла поддержать его после заявления об отставке. Видео
"Были проблемы с людьми, которые ее фотографировали". Дочь Кардашян выразила протест во время светского выхода с мамой
"Были проблемы с людьми, которые ее фотографировали". Дочь Кардашян выразила протест во время светского выхода с мамой
Развитие скандала с "Дизель Студио". Мишина заявила об обязательной ответственности за "высер"
Развитие скандала с "Дизель Студио". Мишина заявила об обязательной ответственности за "высер"
"Больше не комплексую, что вы увидите у меня что-то "лишнее". Тринчер крупным планом показала тело в полупрозрачном белье
"Больше не комплексую, что вы увидите у меня что-то "лишнее". Тринчер крупным планом показала тело в полупрозрачном белье
"Залужный настолько крут, что вместо свечей задувает сгоревшие российские танки". Как украинцы поздравили главнокомандующего ВСУ с 49-летием
"Залужный настолько крут, что вместо свечей задувает сгоревшие российские танки". Как украинцы поздравили главнокомандующего ВСУ с 49-летием
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Какой мразью она была – такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны (282408)
2
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о критике в вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов (241554)
3
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа (65212)
4
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке" (45933)
5
"Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ (40482)
6
"Очень красивая женщина", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в прозрачном корсете. Фото (29236)
7
"Чтоб ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам". Панин рассказал о массовых угрозах в свой адрес (25605)
8
41-летняя Савченко на Ивана Купала бросила в речку свой венок. Видео (21006)
 
 
 
 