Плохое здоровье Путина может быть одной из причин, по которым он хочет отнять территории Украины – Волкер

"Иметь дело с таким человеком, как Путин, невозможно. Он приказал ввести войска в Украину, развязав прямую агрессивную войну. Он неоднократно лгал всем нам о своих намерениях. Он направил российские силы на совершение военных преступлений, включая использование изнасилования в качестве орудия войны, убийство мирных жителей, нападения на роддома и гражданские объекты. Так что это не тот случай, когда кто-то в Европе может работать с Путиным, с этим режимом", – сказал Волкер.

Американский дипломат считает, что "режим должен будет уйти".

"Я не согласен, что мы не увидим конец Путина в ближайшее время. Есть много признаков того, что у него плохое здоровье. Это даже может быть одной из причин, по которым он столь упорно сейчас пытается отнять эти территории у Украины, он хочет, чтобы это стало частью его личного наследия", – заявил Волкер.

Он отметил, что на Россию "давление нарастает в результате военных действий и не очень хорошего положения дел для России в условиях санкций, в результате внутреннего давления в РФ".

"Может произойти слом, и мы не должны этого бояться. Мы должны продолжать воздействовать, оказывать давление на Россию", – объяснил Волкер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)