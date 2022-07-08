Сейсембаев: Путин – старый человек, он потерял хватку и совершил непоправимую ошибку

"Он старый человек, он теряет уже хватку. Такую ошибку совершить... Это непоправимая ошибка. И она бьет по нему сильно", – отметил бизнесмен.

Он подчеркнул, что при принятии таких решений нужно хотя бы прочесть "Искусство войны", написанный Сунь-Цзы.

"Там прямо говорится о многих этих вещах: что никогда нельзя нападать на народ, который свободен, который готов объединиться вокруг своего правителя. Плюс превосходство сил должно быть какое. Там прямо говорится, что плох тот генерал, который побеждает в сражении. Побеждать нужно без сражения, иметь такое преимущество перед врагом, что враг добровольно готов будет сдаться. Ничего из этого [Путин] не прочитал. Хотя в Американской военной академии проходят "Искусство войны", Понятно, что ни один российский генерал этого не читал, там у них одна извилина от фуражки", – говорит Сейсембаев.

По его мнению, Путин "теряет хватку, отстает от жизни, теряет реальность".

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