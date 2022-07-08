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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Сейсембаев: Путин – старый человек, он потерял хватку и совершил непоправимую ошибку

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По мнению Сейсембаева, Путин "теряет хватку, отстает от жизни, теряет реальность"
По мнению Сейсембаева, Путин "теряет хватку, отстает от жизни, теряет реальность"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Вторжение в Украину – непоправимая ошибка для российского президента Владимира Путина. Об этом казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Он старый человек, он теряет уже хватку. Такую ошибку совершить... Это непоправимая ошибка. И она бьет по нему сильно", – отметил бизнесмен.

Он подчеркнул, что при принятии таких решений нужно хотя бы прочесть "Искусство войны", написанный Сунь-Цзы.

"Там прямо говорится о многих этих вещах: что никогда нельзя нападать на народ, который свободен, который готов объединиться вокруг своего правителя. Плюс превосходство сил должно быть какое. Там прямо говорится, что плох тот генерал, который побеждает в сражении. Побеждать нужно без сражения, иметь такое преимущество перед врагом, что враг добровольно готов будет сдаться. Ничего из этого [Путин] не прочитал. Хотя в Американской военной академии проходят "Искусство войны", Понятно, что ни один российский генерал этого не читал, там у них одна извилина от фуражки", – говорит Сейсембаев.

По его мнению, Путин "теряет хватку, отстает от жизни, теряет реальность".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война России против Украины, Маргулан Сейсембаев
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