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Невзлин: В случае ядерной войны России тоже не будет. И гораздо быстрее, чем кого-либо

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Невзлин: Где эта крыса, зажатая в углу, прыгнет, мы не знаем
Невзлин: Где эта крыса, зажатая в углу, прыгнет, мы не знаем
Скриншот: А поговорить? / YouTube

Российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону назвал президента РФ Владимира Путина "психопатом", но предположил, что тот не решится развязать ядерную войну.

"Когда мы понимаем все-таки, что он психопат (как бы это доказано психиатрами, психологами высокой квалификации), то, где этот баланс, где он остановится или где эта крыса, зажатая в углу, прыгнет, мы не знаем. Но я тоже надеюсь, что ему и его окружению хватит ума или найдется табакерка, чтобы он не нажал эту кнопку. Или, грубо говоря, эту кнопку, кроме него, никто не нажал. Я надеюсь", – сказал Невзлин.

Он подчеркнул, что применение ядерного оружия будет неразумным шагом со стороны Путина, поскольку вследствие ядерной войны в первую очередь пострадает сама Россия.

"Это будет очень глупо с его стороны. Потому что тогда, действительно, будет его предсказание: России тоже не будет. И гораздо быстрее не будет России, чем кого-либо остального", – считает бизнесмен.

По мнению Невзлина, сейчас Запад в реакции на полномасштабное вторжение российских войск в Украину сдерживают только два фактора – зависимость от российского газа и наличие у России ядерного оружия.

"Если бы их не было, Путина бы уже не было. Но мы вот в этой реальности, в которой мы находимся, – сказал бизнесмен. – Все понимают прекрасно, что если его остановить временно, то это только временно. Поэтому все понимают, что Украина должна победить и дойти до конца".

Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение. Читайте полное интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

Президент США Джо Байден в ответ назвал эти заявления безответственными.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.

1 августа Байден заявил, что США готовы вести новые переговоры с Россией о контроле над ядерным оружием.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, ядерное оружие, Леонид Невзлин
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