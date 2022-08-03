Невзлин: В случае ядерной войны России тоже не будет. И гораздо быстрее, чем кого-либо

Невзлин: Где эта крыса, зажатая в углу, прыгнет, мы не знаем Скриншот: А поговорить? / YouTube

"Когда мы понимаем все-таки, что он психопат (как бы это доказано психиатрами, психологами высокой квалификации), то, где этот баланс, где он остановится или где эта крыса, зажатая в углу, прыгнет, мы не знаем. Но я тоже надеюсь, что ему и его окружению хватит ума или найдется табакерка, чтобы он не нажал эту кнопку. Или, грубо говоря, эту кнопку, кроме него, никто не нажал. Я надеюсь", – сказал Невзлин.

Он подчеркнул, что применение ядерного оружия будет неразумным шагом со стороны Путина, поскольку вследствие ядерной войны в первую очередь пострадает сама Россия.

"Это будет очень глупо с его стороны. Потому что тогда, действительно, будет его предсказание: России тоже не будет. И гораздо быстрее не будет России, чем кого-либо остального", – считает бизнесмен.

По мнению Невзлина, сейчас Запад в реакции на полномасштабное вторжение российских войск в Украину сдерживают только два фактора – зависимость от российского газа и наличие у России ядерного оружия.

"Если бы их не было, Путина бы уже не было. Но мы вот в этой реальности, в которой мы находимся, – сказал бизнесмен. – Все понимают прекрасно, что если его остановить временно, то это только временно. Поэтому все понимают, что Украина должна победить и дойти до конца".

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