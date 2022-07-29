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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Если Путин захочет применить ядерное оружие, это решение не будет связано ни с чем – Зеленский

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Зеленский: Я не знаю, какие у Путина цели, и что ему будет разрешать цивилизованный мир
Зеленский: Я не знаю, какие у Путина цели, и что ему будет разрешать цивилизованный мир
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин не решится на применение ядерного оружия, если будет видеть силу западного мира. Об этом он рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, видеоверсию разговора Морган 28 июля опубликовал в YouTube.

"Я считаю, что если он захочет применить, это не будет связано ни с чем. Это может быть связано только с его решением, с их амбициозными планами. А если завтра он скажет: "Знаете, что, Германия. Она была разделена после Второй мировой войны, я считаю, что та половина – наша. Я считаю, что мы должны иметь там влияние и наши войска будут там. А в противном случае я применю ядерное оружие". Так что, нам всем поднять руки вверх и сдаваться? Это точно не выбор украинского народа, и я верю, что это не выбор Европы и США. Поэтому не нужно думать, что он применит ядерное оружие", – сказал Зеленский, реагируя на высказывания о том, что у РФ есть ядерное оружие и не нужно делать ничего, чтобы не спровоцировать третью мировую войну.  

Журналист спросил, верит ли Зеленский, что Путин может решиться на применение ядерного оружия. 

"Я не знаю, какие у него цели и что ему будет разрешать цивилизованный мир. Покажут слабость – он будет использовать все. Покажет силу – я не верю, что он это сможет", – ответил президент Украины. 

В мае Зеленский говорил, что не уверен в том, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)


Контекст:

В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

Президент США Джо Байден назвал безответственными заявления представителей РФ о возможности применения ядерного оружия.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, ядерное оружие, угрозы, Владимир Зеленский, война России против Украины, российские оккупанты
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