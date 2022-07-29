Если Путин захочет применить ядерное оружие, это решение не будет связано ни с чем – Зеленский

Зеленский: Я не знаю, какие у Путина цели, и что ему будет разрешать цивилизованный мир Фото: president.gov.ua

"Я считаю, что если он захочет применить, это не будет связано ни с чем. Это может быть связано только с его решением, с их амбициозными планами. А если завтра он скажет: "Знаете, что, Германия. Она была разделена после Второй мировой войны, я считаю, что та половина – наша. Я считаю, что мы должны иметь там влияние и наши войска будут там. А в противном случае я применю ядерное оружие". Так что, нам всем поднять руки вверх и сдаваться? Это точно не выбор украинского народа, и я верю, что это не выбор Европы и США. Поэтому не нужно думать, что он применит ядерное оружие", – сказал Зеленский, реагируя на высказывания о том, что у РФ есть ядерное оружие и не нужно делать ничего, чтобы не спровоцировать третью мировую войну.

Журналист спросил, верит ли Зеленский, что Путин может решиться на применение ядерного оружия.

"Я не знаю, какие у него цели и что ему будет разрешать цивилизованный мир. Покажут слабость – он будет использовать все. Покажет силу – я не верю, что он это сможет", – ответил президент Украины.

В мае Зеленский говорил, что не уверен в том, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия.

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