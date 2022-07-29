Если Путин захочет применить ядерное оружие, это решение не будет связано ни с чем – Зеленский

"Я считаю, что если он захочет применить, это не будет связано ни с чем. Это может быть связано только с его решением, с их амбициозными планами. А если завтра он скажет: "Знаете, что, Германия. Она была разделена после Второй мировой войны, я считаю, что та половина – наша. Я считаю, что мы должны иметь там влияние и наши войска будут там. А в противном случае я применю ядерное оружие". Так что, нам всем поднять руки вверх и сдаваться? Это точно не выбор украинского народа, и я верю, что это не выбор Европы и США. Поэтому не нужно думать, что он применит ядерное оружие", – сказал Зеленский, реагируя на высказывания о том, что у РФ есть ядерное оружие и не нужно делать ничего, чтобы не спровоцировать третью мировую войну.
Журналист спросил, верит ли Зеленский, что Путин может решиться на применение ядерного оружия.
"Я не знаю, какие у него цели и что ему будет разрешать цивилизованный мир. Покажут слабость – он будет использовать все. Покажет силу – я не верю, что он это сможет", – ответил президент Украины.
В мае Зеленский говорил, что не уверен в том, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
Президент США Джо Байден назвал безответственными заявления представителей РФ о возможности применения ядерного оружия.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.