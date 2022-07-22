Жданов: Контейнер с ядерной головкой невозможно незаметно вывезти из хранилища. Будет либо предупреждение РФ, либо превентивный удар

Жданов: Лондон оставляет за собой право нанесения превентивного удара по тому месту, где будет прятаться Путин Скриншот: UKRLIFE.TV / YouTube

"Вы знаете, что Google Мaps сделал нам такой подарок: он снял прикрытие со всех стратегических объектов на своих картах Российской Федерации. Это о чем говорит? О том, что на Западе разведки точно знают все места расположения [объектов], и особенно передвижных ракетно-технических баз, где хранится ядерное оружие. Химическое [оружие] хранится отдельно: у них свои склады", – подчеркнул Жданов.

Он считает, что руководство ядерных держав мира уже имеет сценарии ответа на возможную агрессию РФ с применением ядерного оружия и готово действовать.

"Как только в Кремле пойдут разговоры о применении ядерного оружия, думаю, западная разведка узнает сразу же. И второй момент – если из каких-то складов вывезут контейнер с ядерной "головой", а сделать это просто так, незаметно, невозможно, – вот тогда, возможно, будет либо предупреждение и нанесение удара, либо просто нанесение превентивного удара с целью не допустить применение ядерного оружия", – заявил Жданов.

Он напомнил, что Великобритания уже предупредила Россию о решительных действиях в ответ на любую попытку применить оружие массового поражения.

"Помните, когда [в Москве] угрожали красной кнопкой, Борис Джонсон сделал простое человеческое заявление: если будет попытка применения оружия массового поражения (туда и химическое включалось), Лондон оставляет за собой право нанесения превентивного удара по центру принятия решений. То есть непосредственно по тому месту, где будет прятаться [президент РФ Владимир] Путин. Без консультаций со странами – членами НАТО. То есть это личное решение. А командующий ВВС Великобритании сказал, что королевские военно-воздушные силы готовы к бою с РФ", – сообщил Жданов.

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