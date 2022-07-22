Жданов: Контейнер с ядерной головкой невозможно незаметно вывезти из хранилища. Будет либо предупреждение РФ, либо превентивный удар

"Вы знаете, что Google Мaps сделал нам такой подарок: он снял прикрытие со всех стратегических объектов на своих картах Российской Федерации. Это о чем говорит? О том, что на Западе разведки точно знают все места расположения [объектов], и особенно передвижных ракетно-технических баз, где хранится ядерное оружие. Химическое [оружие] хранится отдельно: у них свои склады", – подчеркнул Жданов.
Он считает, что руководство ядерных держав мира уже имеет сценарии ответа на возможную агрессию РФ с применением ядерного оружия и готово действовать.
"Как только в Кремле пойдут разговоры о применении ядерного оружия, думаю, западная разведка узнает сразу же. И второй момент – если из каких-то складов вывезут контейнер с ядерной "головой", а сделать это просто так, незаметно, невозможно, – вот тогда, возможно, будет либо предупреждение и нанесение удара, либо просто нанесение превентивного удара с целью не допустить применение ядерного оружия", – заявил Жданов.
Он напомнил, что Великобритания уже предупредила Россию о решительных действиях в ответ на любую попытку применить оружие массового поражения.
"Помните, когда [в Москве] угрожали красной кнопкой, Борис Джонсон сделал простое человеческое заявление: если будет попытка применения оружия массового поражения (туда и химическое включалось), Лондон оставляет за собой право нанесения превентивного удара по центру принятия решений. То есть непосредственно по тому месту, где будет прятаться [президент РФ Владимир] Путин. Без консультаций со странами – членами НАТО. То есть это личное решение. А командующий ВВС Великобритании сказал, что королевские военно-воздушные силы готовы к бою с РФ", – сообщил Жданов.
Війна Росії проти України. Головне (оновлюється)
После открытого вторжения России в Украину Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства.
Президент США Джо Байден назвал безответственными заявления представителей РФ о возможности применения ядерного оружия.
20 июля бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис назвал "оправданным" беспокойство по поводу возможного применения Россией оружия массового уничтожения, однако отметил, что вероятность использования химического оружия больше, поскольку Западу будет труднее доказать, что именно Россия применила отравляющие вещества.