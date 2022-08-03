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Невзлин: Запад сдерживают две вещи: газ и ядерная кнопка. Если бы не они, Путина бы уже не было

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Должность президента Путин занимает с 2000 года с перерывом
Должность президента Путин занимает с 2000 года с перерывом
Фото: ЕРА

Владимир Путин остается на должности президента России только из-за наличия у страны ядерного оружия и энергоресурсов. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин.

Речь об этом зашла после вопроса, пойдет ли Запад на примирение с Путиным после его вторжения в Украину, и слов Невзлина о том, что распад Советского Союза все еще не завершился.

"Есть две вещи, которые их (страны Запада. – "ГОРДОН") сдерживают. Вы прекрасно это понимаете. Это энергия, газ и ядерная кнопка. Если бы их не было, Путина бы уже не было. Но мы вот в этой реальности, в которой мы находимся. Все понимают прекрасно, что если его остановить временно, то это только временно. Поэтому все понимают, что Украина должна победить и дойти до конца", – сказал бизнесмен.

Он считает, что "путь этот очень тяжелый".

"Не надо забывать, что, в отличие от Запада и НАТО, Путин к этой войне готовился. Причем он готовился не столько милитаристски, как оказалось, сколько с точки зрения пиара, лоббинга и коррупции. И огромные полчища людей в Европе и Америке работают сейчас в интересах России против интересов Украины. При такой очевидной ситуации мы могли ожидать гораздо большего объединения Запада и гораздо более быстрого решения вопроса. Но я сразу почувствовал по реакции западных лидеров на предложение закрыть небо, что они не понимали, что началось. И что все равно придется это делать. Но делать это придется ценой уже жизни многих и многих украинцев, к сожалению", – объяснил Невзлин.

В числе стран, которые играют в этом определяющую роль, он назвал США, Великобританию и Польшу.

Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение. Читайте полное интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Должность президента РФ Путин занимает с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Путин говорил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

В конце июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участие Путина в переговорах о завершении войны невозможно.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Польша, Великобритания, газ, ядерное оружие, Леонид Невзлин, президент, миллиардер, бизнесмен
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