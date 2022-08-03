Невзлин: Запад сдерживают две вещи: газ и ядерная кнопка. Если бы не они, Путина бы уже не было

Речь об этом зашла после вопроса, пойдет ли Запад на примирение с Путиным после его вторжения в Украину, и слов Невзлина о том, что распад Советского Союза все еще не завершился.

"Есть две вещи, которые их (страны Запада. – "ГОРДОН") сдерживают. Вы прекрасно это понимаете. Это энергия, газ и ядерная кнопка. Если бы их не было, Путина бы уже не было. Но мы вот в этой реальности, в которой мы находимся. Все понимают прекрасно, что если его остановить временно, то это только временно. Поэтому все понимают, что Украина должна победить и дойти до конца", – сказал бизнесмен.

Он считает, что "путь этот очень тяжелый".

"Не надо забывать, что, в отличие от Запада и НАТО, Путин к этой войне готовился. Причем он готовился не столько милитаристски, как оказалось, сколько с точки зрения пиара, лоббинга и коррупции. И огромные полчища людей в Европе и Америке работают сейчас в интересах России против интересов Украины. При такой очевидной ситуации мы могли ожидать гораздо большего объединения Запада и гораздо более быстрого решения вопроса. Но я сразу почувствовал по реакции западных лидеров на предложение закрыть небо, что они не понимали, что началось. И что все равно придется это делать. Но делать это придется ценой уже жизни многих и многих украинцев, к сожалению", – объяснил Невзлин.

В числе стран, которые играют в этом определяющую роль, он назвал США, Великобританию и Польшу.

Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение. Читайте полное интервью

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