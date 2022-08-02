Невзлин: Распад Советского Союза будет скоро, в 1991 году был полураспад

Речь об этом зашла после вопроса, пойдет ли Запад на примирение с президентом России Владимиром Путиным.
"Позиция Запада гораздо хуже, чем я мог ожидать, но лучше, чем она была после распада Советского Союза. Ну как бы распада, полураспада. Распад будет скоро, а тогда был полураспад. Почему? Потому что плюнули, махнули, сказали: "Ну, [первый президент России Борис] Ельцин – это хорошо. Пусть они там со своим ядерным оружием вообще делают что хотят. И до свидания. А мы им тут немножко поможем, не поможем..." И упустили", – сказал Невзлин.
Он считает, что на Западе "понимают прекрасно эту ошибку, они не могут повторить эту ошибку".
Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение. Читайте полное интервью
Созданный в декабре 1922 года Советский Союз распался в 1991 году. Соглашение о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств подписали в декабре 1991-го лидеры России (Борис Ельцин), Украины (Леонид Кравчук) и Беларуси (Станислав Шушкевич).
Президент РФ Владимир Путин, преемник Ельцина, неоднократно называл распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой века.