"Ему можно все". Невзлин рассказал, кто оказывает на Путина наибольшее влияние

Невзлин рассказал, что, по его информации, сейчас Путин большую часть решений принимает единолично, но иногда советуется "с очень узким-узким кругом лиц". В этот узкий круг лиц, как сообщил бизнесмен, в первую очередь входит Ковальчук.
"Мы однозначно знаем, что наибольшее влияние на Путина имеет Юрий Ковальчук: и личное, и идеологическое. И более того, он как равный среди равных. Он немножко старше по чину, чем другие друзья Путина из Санкт-Петербурга. Он как минимум ровня Путину", – сказал Невзлин.
Он подчеркнул, что влияние Ковальчука можно определить "и по модели его поведения, и по тому, что ему можно и что нельзя делать в Российской Федерации".
"На самом деле ему можно все", – убежден бизнесмен.
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Как отметила "Медуза", Ковальчук и Путин знакомы с 1990-х годов, бизнесмен является одним из соучредителей дачного кооператива "Озеро". Этот кооператив был создан в Ленинградской области в 1996 году, его учредителями стали Путин и еще семь человек, большинство из которых позднее достигли больших успехов в бизнесе, напомнил "Коммерсантъ".
О том, что Ковальчук входит в ближайшее окружение Путина, ранее заявляли бывший советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов, а также российский журналист Михаил Зыгарь. В марте 2022 года Зыгарь утверждал, что, по его информации, Ковальчук – единственный, с кем сейчас общается Путин.
Российская редакция Forbes оценивает состояние Ковальчука в $1,3 млрд, он занимает 71-е место в списке самых богатых людей России.
Из-за российской агрессии в отношении Украины против Ковальчука ввели санкции США, Канада, ЕС, Великобритания, Австралия, Япония и другие страны. В обосновании санкций министерство финансов США отметило, что Ковальчук является крупнейшим акционером банка "Россия", а также "личным банкиром высших должностных лиц РФ, включая Путина". Американские власти назвали Ковальчука близким советником президента России и "одним из его кассиров".