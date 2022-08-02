"Ему можно все". Невзлин рассказал, кто оказывает на Путина наибольшее влияние

Невзлин: Мы однозначно знаем, что наибольшее влияние на Путина имеет Ковальчук Скриншот: А поговорить? / YouTube

Невзлин рассказал, что, по его информации, сейчас Путин большую часть решений принимает единолично, но иногда советуется "с очень узким-узким кругом лиц". В этот узкий круг лиц, как сообщил бизнесмен, в первую очередь входит Ковальчук.

"Мы однозначно знаем, что наибольшее влияние на Путина имеет Юрий Ковальчук: и личное, и идеологическое. И более того, он как равный среди равных. Он немножко старше по чину, чем другие друзья Путина из Санкт-Петербурга. Он как минимум ровня Путину", – сказал Невзлин.

Он подчеркнул, что влияние Ковальчука можно определить "и по модели его поведения, и по тому, что ему можно и что нельзя делать в Российской Федерации".

"На самом деле ему можно все", – убежден бизнесмен.

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