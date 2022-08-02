ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Ему можно все". Невзлин рассказал, кто оказывает на Путина наибольшее влияние

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Невзлин: Мы однозначно знаем, что наибольшее влияние на Путина имеет Ковальчук
Невзлин: Мы однозначно знаем, что наибольшее влияние на Путина имеет Ковальчук
Скриншот: А поговорить? / YouTube

Российский бизнесмен, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук оказывает на президента РФ Владимира Путина наибольшее влияние. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин.

Невзлин рассказал, что, по его информации, сейчас Путин большую часть решений принимает единолично, но иногда советуется "с очень узким-узким кругом лиц". В этот узкий круг лиц, как сообщил бизнесмен, в первую очередь входит Ковальчук. 

"Мы однозначно знаем, что наибольшее влияние на Путина имеет Юрий Ковальчук: и личное, и идеологическое. И более того, он как равный среди равных. Он немножко старше по чину, чем другие друзья Путина из Санкт-Петербурга. Он как минимум ровня Путину", – сказал Невзлин. 

Он подчеркнул, что влияние Ковальчука можно определить "и по модели его поведения, и по тому, что ему можно и что нельзя делать в Российской Федерации".

"На самом деле ему можно все", – убежден бизнесмен. 

Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение. Читайте полное интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Как отметила "Медуза", Ковальчук и Путин знакомы с 1990-х годов, бизнесмен является одним из соучредителей дачного кооператива "Озеро". Этот кооператив был создан в Ленинградской области в 1996 году, его учредителями стали Путин и еще семь человек, большинство из которых позднее достигли больших успехов в бизнесе, напомнил "Коммерсантъ"

О том, что Ковальчук входит в ближайшее окружение Путина, ранее заявляли бывший советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов, а также российский журналист Михаил Зыгарь. В марте 2022 года Зыгарь утверждал, что, по его информации, Ковальчук – единственный, с кем сейчас общается Путин. 

Российская редакция Forbes оценивает состояние Ковальчука в $1,3 млрд, он занимает 71-е место в списке самых богатых людей России. 

Из-за российской агрессии в отношении Украины против Ковальчука ввели санкции США, Канада, ЕС, Великобритания, Австралия, Япония и другие страны. В обосновании санкций министерство финансов США отметило, что Ковальчук является крупнейшим акционером банка "Россия", а также "личным банкиром высших должностных лиц РФ, включая Путина". Американские власти назвали Ковальчука близким советником президента России и "одним из его кассиров".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Леонид Невзлин, Юрий Ковальчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Макаревича крупным планом показала их сына
Жена Макаревича крупным планом показала их сына
"Пацан обещает крутой контент". MamaRika впервые показала лицо годовалого сына и завела ему собственную страницу в соцсети
"Пацан обещает крутой контент". MamaRika впервые показала лицо годовалого сына и завела ему собственную страницу в соцсети
Маск показал фото, на котором у него с сыном от певицы Граймс одинаковые прически
Маск показал фото, на котором у него с сыном от певицы Граймс одинаковые прически
Крупин показал, как выглядят авто украинских защитников после обстрела оккупантами, и объявил сбор на новый транспорт
Крупин показал, как выглядят авто украинских защитников после обстрела оккупантами, и объявил сбор на новый транспорт
Пивоваров, Джеджула, Астафьева и другие приняли участие в благотворительном проекте в поддержку детей-переселенцев
Пивоваров, Джеджула, Астафьева и другие приняли участие в благотворительном проекте в поддержку детей-переселенцев
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир"
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир"
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео
"Лопнув, забрызгает гноем весь мир". Невзоров рассказал о будущем России
"Лопнув, забрызгает гноем весь мир". Невзоров рассказал о будущем России
Джонсон показал редкое совместное фото с сыном и дочерью. Политик позировал с детьми на полу перед телевизором
Джонсон показал редкое совместное фото с сыном и дочерью. Политик позировал с детьми на полу перед телевизором
"Ким, почему ты такая горячая?" Кардашян снялась в мокрых белых плавках и топе
"Ким, почему ты такая горячая?" Кардашян снялась в мокрых белых плавках и топе
"Это большая редкость. Какой-то знак небес". Пугачева в Юрмале с детьми и мужем наблюдала необычное явление. Видео
"Это большая редкость. Какой-то знак небес". Пугачева в Юрмале с детьми и мужем наблюдала необычное явление. Видео
"Любовь витает в воздухе". Монфис и Свитолина позировали на свадьбе у друзей в одинаковой обуви
"Любовь витает в воздухе". Монфис и Свитолина позировали на свадьбе у друзей в одинаковой обуви
Роднянский: Война в Украине безрассудно подталкивает мир к эскалации огромного пожара, который может охватить всю планету
Роднянский: Война в Украине безрассудно подталкивает мир к эскалации огромного пожара, который может охватить всю планету
"Это же гениально". Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra записала акустическую версию песни Stefania. Видео
"Это же гениально". Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra записала акустическую версию песни Stefania. Видео
"Нереально вкусные и легкие в приготовлении". Саливанчук показала, как готовит сосиски в тесте
"Нереально вкусные и легкие в приготовлении". Саливанчук показала, как готовит сосиски в тесте
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины (141569)
2
Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест (113793)
3
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями (95831)
4
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги (93730)
5
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом (86954)
6
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь (74858)
7
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (64420)
8
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир" (49472)
 
 
 
 