Соцсеть "ВКонтакте" будет контролировать друг Путина – СМИ

"ВКонтакте" и другие сервисы VK находятся в Украине под санкциями Фото: depositphotos.com

"Совет директоров АО "Согаз" одобрил 45-процентное участие в капитале АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3% голосов VK", — говорится в сообщении.

Как отмечает "Медуза", еще 9% акций, принадлежавших USM напрямую, находится в сделке с Газпромбанком. При этом в конце ноября банк окончательно выкупил 36% акций "МФ Технологии". Таким образом Газпромбанк и "Согаз" получили 45-процентные доли в "МФ Технологии" и стали крупнейшими акционерами компании, а соответственно и VK.

Еще 10% акций "МФ Технологии" принадлежат компании "РТ-Развитие бизнеса" – дочернему предприятию "Ростеха". 3 декабря Газпромбанк решил передать купленную долю своей "дочке" – холдингу "Газпром-медиа".

The Bell пишет, что оба покупателя VK тесно связаны друг с другом через "Газпром" и фигуру друга президента России Владимира Путина, а также основного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука. Так, акционерами "Согаза" является предприятие "Аквила", принадлежащее семье Ковальчука и бывшим топ-менеджерам банка "Россия", а также "Газпром" и российский бизнесмен Михаил Шеломов, двоюродный племянник Путина. Крупнейшие акционеры Газпромбанка – "Газпром" и некоммерческий пенсионный фонд "Газфонд", 33,3% акций которого принадлежат "Согазу".

На фоне изменений в составе акционеров в VK анонсировали смену руководства. Гендиректор компании Борис Добродеев в прощальном письме сотрудникам компании, которое есть в распоряжении у "Медузы", сообщил, что уйдет, как только совет директоров назначит ему замену. По данным источников РБК, новым главой VK станет Владимир Кириенко – сын первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко.