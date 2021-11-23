Создатель Telegram и "ВКонтакте" Дуров получил французское гражданство

Согласно информации, опубликованной в вестнике, Дуров получил гражданство Франции 23 августа.

На сайте не уточняется, идет ли речь о российском бизнесмене, однако фамилия, дата и место рождения совпадают с данными миллиардера – в графе с данными указано: "Дуров Павел, родился 10 октября 1984 года в городе Ленинград, Россия".

Павел Дуров официально эту информацию не комментировал.

Контекст:

В 2006 году Дуров создал соцсеть "ВКонтакте", а в 2014 году из-за конфликта с ФСБ продал свою долю в компании и уехал из России. Telegram бизнесмен основал в 2013 году. Forbes оценил стоимость мессенджера в $25 млрд.

В 2013 году Дуров получил гражданство Федерации Сент-Китс и Невис, пожертвовав $250 тыс. в одно из предприятий страны, писала газета "Известия".

6 апреля 2018 года ряд российских СМИ сообщили о британском гражданстве создателя Telegram. Дуров назвал эту информацию фейком.

В последние годы Дуров живет в Объединенных Арабских Эмиратах.