Пользователи запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" на юге и востоке страны распространяют прокремлевский контент – исследование

Отмечается, что через украинских пользователей "ВКонтакте" проходило значительное количество прокремлевской пропаганды.

"Среди пользователей "ВКонтакте" активно распространяют идеологический контент, на юге и востоке Украины преобладают открыто пророссийские аккаунты: они пропагандируют идеи так называемой "Новороссии" и распространяют контент с антиукраинских групп и сообществ", – подчеркивается в докладе.

В частности, из 30 самых идеологически активных пользователей соцсети около трети – открытые сторонники сепаратистской идеологии. Большинство самых популярных лидеров мнений в соцсети "ВКонтакте" имеют прокремлевские взгляды, они публикуют фото с запрещенной в Украине георгиевской лентой, гербом СССР.

Анализ открытых данных "ВКонтакте" строился на основе 180 113 публичных профилей жителей юга и востока Украины, имевших хотя бы один авторский пост. Российской соцсетью активно пользуются жители Николаева, Мариуполя, Херсона, Мелитополя и Бердянска.