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Невзлин: Абрамович не был при Путине. Путин был при Абрамовиче

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Абрамович и Путин в бытность олигарха губернатором Чукотки (2005 год)
Абрамович и Путин в бытность олигарха губернатором Чукотки (2005 год)
Фото: EPA

Бывший вице-президент компании ЮКОС, миллиардер Леонид Невзлин много лет наблюдал за тем, как развиваются отношения российского олигарха Романа Абрамовича с главой ФСБ РФ, а затем – президентом России Владимиром Путиным. По мнению Невзлина, Абрамович однозначно является одним из "кошельков" Путина, но смог сохранить с российским лидером и дружеские отношения. Об этом бизнесмен рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Невзлин вспоминает, что именно Абрамович познакомил его с Путиным, вернее – "посадил поговорить" с прицелом на будущее, уже зная, что директор ФСБ станет преемником действующего на тот момент президента РФ Бориса Ельцина.

"Я пошел в этот кабинет на Лубянке. Мы провели час такого разговора – обмена вежливостями. Абсолютно ни о чем. Я не мог бы на этом никакого впечатления об этом человеке составить. Но можно было понять, что это директор ФСБ и этот директор ФСБ – он вот такой закрытый человек", - вспоминает Невзлин первую встречу с Путиным.

Как рассказал миллиардер, с 1996-го до 2000 года все решения принимались узкой группой лиц под названием "семья", куда входил и Абрамович. Во время транзита власти от Ельцина к Путин влияние Абрамовича значительно выросло, говорит Невзлин. 

"Роман Абрамович не был при Путине. Путин был при Романе Абрамовиче. Потому что решения окончательно принимал Роман Абрамович", – утверждает бывший вице-президент компании ЮКОС. – Человек, который не нравился Роману Абрамовичу, не мог стать преемником.

По мнению Невзлина, Абрамович остался другом Путина и сегодня и вхож к президенту РФ

"Он может с ним говорить о чем угодно. Он, без сомнения, один из самых крупных его кошельков, если не самый крупный. У них доверительные отношения", – говорит он.

При этом Абрамович, как считает Невзлин, "точно понимает", что он не влияет на принятие Путиным политических решений.

"Абрамович – фигура другая. Он сохранил эти отношения. Цель его абсолютно понятна. Он игровой парень, хитрый, и он прекрасно понимает, что происходит. Поэтому он, естественно, заинтересован сохранить Путина при власти и не попасть под санкции. Эти две цели он и преследует максимально", – высказал мнение Невзлин.

Поэтому, считает бизнесмен, Абрамович "может донести какую-нибудь договоренность и произвести с Путиным вполне" – не военно-стратегическую и не военно-политическую.

"Уровень переговоров по "Азову"... Я верю, что по обмену пленных "Азова" Роман Абрамович принимал активное участие вместе с [президентом Турции Реджепом] Эрдоганом или с соответствующим его помощником, который стал близким другом Романа Абрамовича, назовем это так", – подытожил Невзлин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Абрамович, начав заниматься малым бизнесом в конце 80-х годов XX века, стал впоследствии одним из богатейших предпринимателей в России. Сейчас Абрамович, согласно данным российского Forbes, занимает 17-е место в списке самых богатых людей России. Его имущество оценивается в $6,9 млрд.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину против Абрамовича, как человека из ближнего круга Путина, ввели санкции Великобритания и Европейский союз.

В мае Абрамович оспорил санкции в отношении него, введенные Евросоюзом.

США не вводили против него ограничений. По данным СМИ, в марте президент Украины Владимир Зеленский лично советовал президенту США Джо Байдену пока не вводить санкции против Абрамовича, ожидая, что тот может помочь в переговорах между Украиной и РФ.

По данным источников западных СМИ, президент РФ Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах РФ с Украиной о прекращении войны. Участие Абрамовича в переговорах подтверждал и Зеленский. В Офисе президента Украины говорили, что он "крайне эффективно отработал миссию посредничества между делегациями". Кроме того, согласно снимкам, опубликованным агентством ЕРА, Абрамович 22 июля был на переговорах по зерну в Турции. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Борис Ельцин, Кремль, бизнес, Леонид Невзлин, Роман Абрамович, интервью, миллиардер, бизнесмен
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