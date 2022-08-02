Невзлин: Абрамович не был при Путине. Путин был при Абрамовиче

Невзлин вспоминает, что именно Абрамович познакомил его с Путиным, вернее – "посадил поговорить" с прицелом на будущее, уже зная, что директор ФСБ станет преемником действующего на тот момент президента РФ Бориса Ельцина.

"Я пошел в этот кабинет на Лубянке. Мы провели час такого разговора – обмена вежливостями. Абсолютно ни о чем. Я не мог бы на этом никакого впечатления об этом человеке составить. Но можно было понять, что это директор ФСБ и этот директор ФСБ – он вот такой закрытый человек", - вспоминает Невзлин первую встречу с Путиным.

Как рассказал миллиардер, с 1996-го до 2000 года все решения принимались узкой группой лиц под названием "семья", куда входил и Абрамович. Во время транзита власти от Ельцина к Путин влияние Абрамовича значительно выросло, говорит Невзлин.

"Роман Абрамович не был при Путине. Путин был при Романе Абрамовиче. Потому что решения окончательно принимал Роман Абрамович", – утверждает бывший вице-президент компании ЮКОС. – Человек, который не нравился Роману Абрамовичу, не мог стать преемником.

По мнению Невзлина, Абрамович остался другом Путина и сегодня и вхож к президенту РФ

"Он может с ним говорить о чем угодно. Он, без сомнения, один из самых крупных его кошельков, если не самый крупный. У них доверительные отношения", – говорит он.

При этом Абрамович, как считает Невзлин, "точно понимает", что он не влияет на принятие Путиным политических решений.

"Абрамович – фигура другая. Он сохранил эти отношения. Цель его абсолютно понятна. Он игровой парень, хитрый, и он прекрасно понимает, что происходит. Поэтому он, естественно, заинтересован сохранить Путина при власти и не попасть под санкции. Эти две цели он и преследует максимально", – высказал мнение Невзлин.

Поэтому, считает бизнесмен, Абрамович "может донести какую-нибудь договоренность и произвести с Путиным вполне" – не военно-стратегическую и не военно-политическую.

"Уровень переговоров по "Азову"... Я верю, что по обмену пленных "Азова" Роман Абрамович принимал активное участие вместе с [президентом Турции Реджепом] Эрдоганом или с соответствующим его помощником, который стал близким другом Романа Абрамовича, назовем это так", – подытожил Невзлин.

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