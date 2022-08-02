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Невзлин: В 90-х в Монако Путин был при Собчаке и носил сумку с теннисными ракетками. Собчак демонстративно показывал, что Путин – что-то не очень большое и за спиной

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Невзлин: Были какие-то чиновники, среди них был Путин. Впечатление: серая мышь
Невзлин: Были какие-то чиновники, среди них был Путин. Впечатление: серая мышь
Фото: wikipedia.org

Бывший вице-президент компании ЮКОС, миллиардер Леонид Невзлин несколько раз лично встречался с Владимиром Путиным, еще до того, как тот стал президентом России. Об этих встречах бизнесмен рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Невзлин отметил, что дважды видел Путина за рубежом. В начале 90-х они пересеклись в Баден-Бадене, в поездке, организованной банкиром Иваном Кивелиди. Там были бизнесмены Каха Бендукидзе, Олег Киселев.

"Они меня пригласили. Были какие-то чиновники, среди них был Путин. Впечатление: серая мышь. Никаких разговоров, ничего не говорил. Так, увидели – увидели, посидел – посидел, выпил – выпил, покушал – покушал. То есть он не был интересен и ничего не излагал. Это, видимо, для него была какая-то формальная поездка", – сказал Невзлин. 

Второй раз он увидел Путина в Монако. Невзлин был там вместе с экс-владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским на конференции, которую ежегодно делали российские экономисты и Центробанк. Туда приехал в том числе бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак.

"И при Собчаке был Путин. Он носил сумку с теннисными ракетками, был очень маленький. Такой похожий на – я не знаю даже, как это сказать... Не хочется никого обидеть, но, наверное, тогда он был похож на люмпена скорее. И Собчак – он барин был, и он демонстративно показывал, что Путин – это что-то такое, не очень большое и за спиной. Там был один разговор с Собчаком буквально накоротке. Это мое впечатление", – рассказал Невзлин.

По его словам, он подробно беседовал с Путиным только один раз, незадолго до того, как тот стал премьер-министром РФ.

"Это был 1999 год, по-моему, ноябрь. Мне позвонил [бизнесмен] Роман Абрамович и сказал, что со мной хочет встретиться директор ФСБ Владимир Путин в его кабинете на Лубянке. Я пошел в этот кабинет на Лубянке. Мы провели час такого разговора – обмена вежливостями. Абсолютно ни о чем. Я не мог бы на этом никакого впечатления об этом человеке составить. Но можно было понять, что это директор ФСБ и этот директор ФСБ – он вот такой закрытый человек. Тем более, я не понимал цели этого разговора, и она не была обозначена", – отметил Невзлин.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Анатолий Собчак родился 10 августа 1937 года в Чите. Скончался 19 февраля 2000 года в гостинице "Русь" в Светлогорске (по официальному заключению, от острой сердечной недостаточности). Существуют версии о его убийстве.

Собчак занимал должность мэра Санкт-Петербурга с июня 1991 года по июнь 1996 года. Путин был помощником Собчака.

Должность президента РФ Путин занимает с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Леонид Невзлин, Анатолий Собчак, встреча
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