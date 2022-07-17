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Абрамович и еще несколько российских бизнесменов оспаривают введенные против них санкции в суде ЕС

Абрамович, имеющий португальское гражданство, в иске заявил, что санкции являются нарушением его основных прав, защищаемых ЕС
Абрамович, имеющий португальское гражданство, в иске заявил, что санкции являются нарушением его основных прав, защищаемых ЕС
Фото: EPA

Российские бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен оспаривают введенные против них санкции в Общем суде ЕС. Об этом написало 16 июля издание The Wall Street Journal.

Абрамович, который также имеет португальское гражданство, в иске заявил, что санкции являются нарушением его основных прав, защищаемых ЕС, членом которого является Португалия. Он требует возмещения убытков в размере $1 млн.

По данным журналистов, Абрамович нанял адвокатов в США. Против бизнесмена там не введены санкции, но в прошлом месяце власти выдали ордер на арест двух принадлежащих ему самолетов, поскольку, по их словам, он нарушил более широкие санкции США, летая в Россию.

Авена и Фридмана, которые являются деловыми партнерами и оба живут в Великобритании, представляют одни и те же юристы. В их исках оспаривается утверждение ЕС о том, что они участвуют в секторах экономики, "предоставляющих значительный источник доходов правительству Российской Федерации".

Усманов и его сестра Гульбахор Исмаилова аналогичным образом пытались оспорить утверждения ЕС о том, что они поддерживали войну в Украине. Они также требуют выплаты около $20 тыс. для покрытия расходов.

Издание отмечает, что Усманов стремился ускорить разбирательство, заявив, что финансовые последствия санкций привели к срыву нескольких бизнес-сделок. Он сказал, что санкции грозят банкротством для трех его компаний. Он также отметил, что санкции коснутся сотрудников и их семей на его предприятиях. Однако в прошлом месяце суд отклонил это ходатайство.

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. В частности, арест наложили на 156‑метровую яхту Усманова, а также на яхты исполнительного директора нефтегазовой компании "Роснефть" Игоря Сечина, миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Также в Италии арестована самая большая парусная яхта в мире А, которая принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.

По данным на 20 июня, в Евросоюзе заморозили активов российских олигархов на более €12,5 млрд.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, Михаил Фридман, Алишер Усманов, Европа, война России против Украины, Евросоюз, Роман Абрамович, Петр Авен
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