Абрамович и еще несколько российских бизнесменов оспаривают введенные против них санкции в суде ЕС

Абрамович, который также имеет португальское гражданство, в иске заявил, что санкции являются нарушением его основных прав, защищаемых ЕС, членом которого является Португалия. Он требует возмещения убытков в размере $1 млн.

По данным журналистов, Абрамович нанял адвокатов в США. Против бизнесмена там не введены санкции, но в прошлом месяце власти выдали ордер на арест двух принадлежащих ему самолетов, поскольку, по их словам, он нарушил более широкие санкции США, летая в Россию.

Авена и Фридмана, которые являются деловыми партнерами и оба живут в Великобритании, представляют одни и те же юристы. В их исках оспаривается утверждение ЕС о том, что они участвуют в секторах экономики, "предоставляющих значительный источник доходов правительству Российской Федерации".

Усманов и его сестра Гульбахор Исмаилова аналогичным образом пытались оспорить утверждения ЕС о том, что они поддерживали войну в Украине. Они также требуют выплаты около $20 тыс. для покрытия расходов.

Издание отмечает, что Усманов стремился ускорить разбирательство, заявив, что финансовые последствия санкций привели к срыву нескольких бизнес-сделок. Он сказал, что санкции грозят банкротством для трех его компаний. Он также отметил, что санкции коснутся сотрудников и их семей на его предприятиях. Однако в прошлом месяце суд отклонил это ходатайство.