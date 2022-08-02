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Невзлин: Отказ Зеленского подписать соглашение на встрече "Нормандской четверки" стоил карьеры Суркову. В этот момент Сурков для Путина умер

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Сурков был уволен с должности помощника Путина через два месяца после нормандских переговоров в Париже
Сурков был уволен с должности помощника Путина через два месяца после нормандских переговоров в Париже
Фото: EPA

Бывший вице-президент компании ЮКОС, миллиардер Леонид Невзлин считает, что президент РФ Владимир Путин начал продумывать полномасштабное вторжение в Украину во время встречи "Нормандской четверки" в 2019 году, когда президент Украины Владимир Зеленский отказался соглашаться с видением Путина по выполнению Минских соглашений.

Об этом Невзлин сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. 

Он отметил, что на саммите "Нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина, Россия) в Париже присутствовали глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший помощник Путина Владислав Сурков.

"И Путин ожидал подписания Минских соглашений и был такой довольный, вальяжный, как и все остальные, в общем-то. И вдруг Зеленский отказался подписать. Я думаю, что это стоило карьеры Суркову, без сомнения", – сказал бизнесмен.

Гордон, который был в тот момент в Париже в кулуарах переговоров, добавил, что "с Сурковым была истерика, он бросал бумаги на пол Ермаку".

"Ну, я не удивляюсь. Я этого не знал – подробностей. И не очень верю в те слухи, что его избила охрана или что-то... Вряд ли. Но всякое может быть. Я не знаю. Но то, что он в этот момент для Путина умер или стал врагом, – это было очевидно. Потому что Путину, очевидно, было обещано, что соглашения будут подписаны и это согласовано с Зеленским и Ермаком. И когда Путин вот так вот, зазря, съездил, это было его решение: что это последняя встреча с Зеленским и впереди месть", – сказал Невзлин.

Он подчеркнул, что для Путина это означает месть не только Зеленскому, но и всей Украине.

"По-другому Путин мыслить не может. Я думаю, что в тот момент он стал продумывать, поручил продумывать полномасштабную войну...  Практически на 100% это решение лично Путина", – считает Невзлин. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Сурков впервые был назначен помощником главы государства в 2004 году, в 2008-м стал первым заместителем руководителя администрации президента, в 2011-м – заместителем главы правительства. Работал помощником Путина с сентября 2013 года.

Путин уволил Суркова 18 февраля 2020 года, через два месяца после переговоров в Париже.

Менее чем за месяц до этого директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику Суркова, говорил, что тот уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".

11 апреля 2022 года экс-депутат Государственной думы РФ, участник Сил теробороны Украины Илья Пономарев сообщил, что Сурков отправлен под домашний арест.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, контролировавшими часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и так далее. Выполнены они не были. 

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Переговоры в четырехстороннем формате прерывались для того, чтобы Зеленский и Путин поговорили с глазу на глаз.

Часть вопросов – восстановление контроля над украинской границей на Донбассе, проведение выборов на оккупированных территориях, амнистия боевиков и другие – решить не удалось. В то же время все четыре участника саммита оценивали его результаты положительно. Путин заявлял, что в отношениях с Украиной наметилось "потепление", а процесс урегулирования "развивается в правильном направлении". Зеленский в комментарии Гордону назвал результаты саммита "ничьей". 

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

24 февраля 2022 года Путин объявил об открытом полномасштабном вторжении российских войск в Украину. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Владислав Сурков, Минские соглашения, нормандский формат, Владимир Зеленский, саммит, война России против Украины, Леонид Невзлин, война на Донбассе
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