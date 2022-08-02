Невзлин: Отказ Зеленского подписать соглашение на встрече "Нормандской четверки" стоил карьеры Суркову. В этот момент Сурков для Путина умер

Об этом Невзлин сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
Он отметил, что на саммите "Нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина, Россия) в Париже присутствовали глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший помощник Путина Владислав Сурков.
"И Путин ожидал подписания Минских соглашений и был такой довольный, вальяжный, как и все остальные, в общем-то. И вдруг Зеленский отказался подписать. Я думаю, что это стоило карьеры Суркову, без сомнения", – сказал бизнесмен.
Гордон, который был в тот момент в Париже в кулуарах переговоров, добавил, что "с Сурковым была истерика, он бросал бумаги на пол Ермаку".
"Ну, я не удивляюсь. Я этого не знал – подробностей. И не очень верю в те слухи, что его избила охрана или что-то... Вряд ли. Но всякое может быть. Я не знаю. Но то, что он в этот момент для Путина умер или стал врагом, – это было очевидно. Потому что Путину, очевидно, было обещано, что соглашения будут подписаны и это согласовано с Зеленским и Ермаком. И когда Путин вот так вот, зазря, съездил, это было его решение: что это последняя встреча с Зеленским и впереди месть", – сказал Невзлин.
Он подчеркнул, что для Путина это означает месть не только Зеленскому, но и всей Украине.
"По-другому Путин мыслить не может. Я думаю, что в тот момент он стал продумывать, поручил продумывать полномасштабную войну... Практически на 100% это решение лично Путина", – считает Невзлин.
Сурков впервые был назначен помощником главы государства в 2004 году, в 2008-м стал первым заместителем руководителя администрации президента, в 2011-м – заместителем главы правительства. Работал помощником Путина с сентября 2013 года.
Путин уволил Суркова 18 февраля 2020 года, через два месяца после переговоров в Париже.
Менее чем за месяц до этого директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику Суркова, говорил, что тот уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".
11 апреля 2022 года экс-депутат Государственной думы РФ, участник Сил теробороны Украины Илья Пономарев сообщил, что Сурков отправлен под домашний арест.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, контролировавшими часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и так далее. Выполнены они не были.
В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Переговоры в четырехстороннем формате прерывались для того, чтобы Зеленский и Путин поговорили с глазу на глаз.
Часть вопросов – восстановление контроля над украинской границей на Донбассе, проведение выборов на оккупированных территориях, амнистия боевиков и другие – решить не удалось. В то же время все четыре участника саммита оценивали его результаты положительно. Путин заявлял, что в отношениях с Украиной наметилось "потепление", а процесс урегулирования "развивается в правильном направлении". Зеленский в комментарии Гордону назвал результаты саммита "ничьей".
Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.
24 февраля 2022 года Путин объявил об открытом полномасштабном вторжении российских войск в Украину.