Невзлин: Отказ Зеленского подписать соглашение на встрече "Нормандской четверки" стоил карьеры Суркову. В этот момент Сурков для Путина умер

Сурков был уволен с должности помощника Путина через два месяца после нормандских переговоров в Париже Фото: EPA

Об этом Невзлин сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Он отметил, что на саммите "Нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина, Россия) в Париже присутствовали глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший помощник Путина Владислав Сурков.

"И Путин ожидал подписания Минских соглашений и был такой довольный, вальяжный, как и все остальные, в общем-то. И вдруг Зеленский отказался подписать. Я думаю, что это стоило карьеры Суркову, без сомнения", – сказал бизнесмен.

Гордон, который был в тот момент в Париже в кулуарах переговоров, добавил, что "с Сурковым была истерика, он бросал бумаги на пол Ермаку".

"Ну, я не удивляюсь. Я этого не знал – подробностей. И не очень верю в те слухи, что его избила охрана или что-то... Вряд ли. Но всякое может быть. Я не знаю. Но то, что он в этот момент для Путина умер или стал врагом, – это было очевидно. Потому что Путину, очевидно, было обещано, что соглашения будут подписаны и это согласовано с Зеленским и Ермаком. И когда Путин вот так вот, зазря, съездил, это было его решение: что это последняя встреча с Зеленским и впереди месть", – сказал Невзлин.

Он подчеркнул, что для Путина это означает месть не только Зеленскому, но и всей Украине.

"По-другому Путин мыслить не может. Я думаю, что в тот момент он стал продумывать, поручил продумывать полномасштабную войну... Практически на 100% это решение лично Путина", – считает Невзлин.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Сурков впервые был назначен помощником главы государства в 2004 году, в 2008-м стал первым заместителем руководителя администрации президента, в 2011-м – заместителем главы правительства. Работал помощником Путина с сентября 2013 года.

Путин уволил Суркова 18 февраля 2020 года, через два месяца после переговоров в Париже.

Менее чем за месяц до этого директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику Суркова, говорил, что тот уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".

11 апреля 2022 года экс-депутат Государственной думы РФ, участник Сил теробороны Украины Илья Пономарев сообщил, что Сурков отправлен под домашний арест.