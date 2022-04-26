Пугачев: Сурков – мелкий жулик

Пугачев отметил, что Сурков работал в компании Михаила Ходорковского "Менатеп", затем – в "Альфа-групп", а после – в администрации президента РФ.
"Сурков такой человек – мелкий жулик, который случайным образом попал в администрацию, потом возомнил себя поэтом, писателем и так далее. Я с ним общался очень редко, когда надо было срочно позвонить, сказать: "Слава, сделай вот это, позвони, скажи..." – отметил бизнесмен.
По его словам, Сурков, работая в администрации президента, вымогал мелкие взятки "за несуществующие указы".
"Я помню такую сцену. Меня удивляло, как он общался с Путиным. Он с Путиным общался очень расслабленно.... А когда был президентом [РФ Дмитрий] Медведев, я случайно зашел к Суркову, говорю: "Привет, Слава. Как дела, что там хорошего?" И вдруг звонок, звонит президент Медведев. Он прямо встал и говорит: "Да, Дмитрий Анатольевич. Так точно, я сейчас как раз занимаюсь этим. У меня сейчас Сергей Викторович Пугачев, я как раз с ним сейчас это обсуждаю. Я вам доложу сразу", – рассказал бывший друг Путина.
Пугачеву Сурков объяснил ложь тем, что сказал это "на всякий случай", потому что у Медведева было плохое настроение.
Сурков впервые был назначен помощником главы государства в 2004 году, в 2008-м стал первым заместителем руководителя администрации президента, в 2011-м – заместителем главы правительства. Работал помощником Путина с сентября 2013 года.
Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года.
Путин уволил Суркова 18 февраля 2020 года.
Менее чем за месяц до этого директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику Суркова, говорил, что тот уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".
11 апреля 2022 года экс-депутат Государственной думы РФ, участник Сил теробороны Украины Илья Пономарев сообщил, что Сурков отправлен под домашний арест.