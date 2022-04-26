Пугачев: Сурков – мелкий жулик

Пугачев отметил, что Сурков работал в компании Михаила Ходорковского "Менатеп", затем – в "Альфа-групп", а после – в администрации президента РФ.

"Сурков такой человек – мелкий жулик, который случайным образом попал в администрацию, потом возомнил себя поэтом, писателем и так далее. Я с ним общался очень редко, когда надо было срочно позвонить, сказать: "Слава, сделай вот это, позвони, скажи..." – отметил бизнесмен.

По его словам, Сурков, работая в администрации президента, вымогал мелкие взятки "за несуществующие указы".

"Я помню такую сцену. Меня удивляло, как он общался с Путиным. Он с Путиным общался очень расслабленно.... А когда был президентом [РФ Дмитрий] Медведев, я случайно зашел к Суркову, говорю: "Привет, Слава. Как дела, что там хорошего?" И вдруг звонок, звонит президент Медведев. Он прямо встал и говорит: "Да, Дмитрий Анатольевич. Так точно, я сейчас как раз занимаюсь этим. У меня сейчас Сергей Викторович Пугачев, я как раз с ним сейчас это обсуждаю. Я вам доложу сразу", – рассказал бывший друг Путина.

Пугачеву Сурков объяснил ложь тем, что сказал это "на всякий случай", потому что у Медведева было плохое настроение.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube