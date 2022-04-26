Пугачев: Мединский – маньяк идеи "русского мира"

"Мединский – маньяк идеи "русского государства", "русского мира" и так далее. И такие же маньяки его окружают. В мое, скажем так, время он не пользовался спросом. Были странные персонажи из путинского прошлого, которые питались какими-то объедками. Вот Мединский был одним из этих объедков. Его пытались толкать и вот они дотолкались до того, что мы сегодня из всех утюгов слышим про "русский мир", что [советский лидер Владимир] Ленин придумал Украину. Вот это им и его окружением придуманная история, в которую они верят", – подчеркнул Пугачев.
Он считает маргиналами Мединского и его окружение.
"[Задействованы] всякие православные телеканалы. Это совершенно маргинальный, жуткий, неадекватный слой людей. Включая некоторых священников. И как ни странно, Путин в последнее время, возможно даже – до [оккупации Крыма], увлекся этой темой. Он – идеолог", – отметил Пугачев.
Пугачев родился в 1963 году в Костроме в семье военнослужащего. С 1980-х занимался предпринимательской деятельностью. В 1992 году основал "Межпромбанк", который позже стал одним из крупнейших банков России (в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов).
В 1990-е Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным, но, по словам Пугачева, сдружились они уже в Москве в 1996 году. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина". В 2001–2011 годах Пугачев был сенатором Российской Федерации от Тувы.
По данным "Коммерсанта", Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как "Межпромбанк" был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.
В начале 1990-х Пугачев жил в США, затем перебрался во Францию, позже вернулся в Россию. В 2011 году он уехал из РФ, сейчас живет во Франции, где получил гражданство. В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован.