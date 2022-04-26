Пугачев: Мединский – маньяк идеи "русского мира"

"Мединский – маньяк идеи "русского государства", "русского мира" и так далее. И такие же маньяки его окружают. В мое, скажем так, время он не пользовался спросом. Были странные персонажи из путинского прошлого, которые питались какими-то объедками. Вот Мединский был одним из этих объедков. Его пытались толкать и вот они дотолкались до того, что мы сегодня из всех утюгов слышим про "русский мир", что [советский лидер Владимир] Ленин придумал Украину. Вот это им и его окружением придуманная история, в которую они верят", – подчеркнул Пугачев.

Он считает маргиналами Мединского и его окружение.

"[Задействованы] всякие православные телеканалы. Это совершенно маргинальный, жуткий, неадекватный слой людей. Включая некоторых священников. И как ни странно, Путин в последнее время, возможно даже – до [оккупации Крыма], увлекся этой темой. Он – идеолог", – отметил Пугачев.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube