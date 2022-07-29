Зеленский заявил, что "единственно возможная" сейчас модель переговоров с РФ не предусматривает участие в них Путина

Журналист напомнил заявление президента США Джо Байдена, который 26 марта назвал Путина "диктатором, стремящимся восстановить империю". Байден тогда подчеркнул, что "этот человек не может оставаться у власти". Морган спросил, согласен ли Зеленский с этой точкой зрения.
"Любая война заканчивается дипломатией. На сегодня мое впечатление, что результатом этой дипломатии будет разговор между украинской стороной (в присутствии наших партнеров, наверное) и российской стороной. И на сегодня мне кажется, что единственная возможная модель – говорить с кем-то другим, а не с нынешним лидером РФ", – ответил президент Украины.
В этом же интервью он говорил, что РФ не готова к диалогу с Украиной.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате.
Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.
Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".