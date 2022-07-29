Зеленский заявил, что "единственно возможная" сейчас модель переговоров с РФ не предусматривает участие в них Путина

Зеленский: Сегодня мне кажется, что единственная возможная модель – говорить с кем-то другим, а не с нынешним лидером РФ Фото: ЕРА

Журналист напомнил заявление президента США Джо Байдена, который 26 марта назвал Путина "диктатором, стремящимся восстановить империю". Байден тогда подчеркнул, что "этот человек не может оставаться у власти". Морган спросил, согласен ли Зеленский с этой точкой зрения.

"Любая война заканчивается дипломатией. На сегодня мое впечатление, что результатом этой дипломатии будет разговор между украинской стороной (в присутствии наших партнеров, наверное) и российской стороной. И на сегодня мне кажется, что единственная возможная модель – говорить с кем-то другим, а не с нынешним лидером РФ", – ответил президент Украины.

В этом же интервью он говорил, что РФ не готова к диалогу с Украиной.

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