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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба заявил, что у "некоторых партнеров начинается зуд" на тему переговоров с РФ

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Кулеба говорит, что Россия хочет воевать и нет признаков, что она готова к переговорам
Кулеба говорит, что Россия хочет воевать и нет признаков, что она готова к переговорам
Фото: ЕРА

Нет никаких сигналов о готовности России к мирным переговорам. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 28 июля в эфире национального телемарафона, его цитирует "Укринформ".

Кулеба, отвечая на вопрос о переговорах, напомнил, что РФ ежедневно обстреливает территорию Украины, а ее руководство и топ-чиновники озвучивают заявления о свержении власти Украины и "полной денацификации" страны.

"Но на самом деле нет никаких сигналов [о готовности РФ к переговорам]. Россия хочет на самом деле воевать, но действительно под предлогом желания смягчить ситуацию в преддверии зимнего сезона в некоторых [странах-] партнерах начинается снова зуд на тему переговоров с Российской Федерацией", – отметил он.

По словам Кулебы, власти Украины объясняют партнерам, что ожидание конструктивной позиции от России не соответствует действительности.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил в интервью, которое вышло 28 июля, что РФ не готова к диалогу с Украиной.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, переговоры, Дмитрий Кулеба, обстрелы, война России против Украины
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