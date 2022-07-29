Кулеба заявил, что у "некоторых партнеров начинается зуд" на тему переговоров с РФ

Кулеба говорит, что Россия хочет воевать и нет признаков, что она готова к переговорам Фото: ЕРА

Кулеба, отвечая на вопрос о переговорах, напомнил, что РФ ежедневно обстреливает территорию Украины, а ее руководство и топ-чиновники озвучивают заявления о свержении власти Украины и "полной денацификации" страны.

"Но на самом деле нет никаких сигналов [о готовности РФ к переговорам]. Россия хочет на самом деле воевать, но действительно под предлогом желания смягчить ситуацию в преддверии зимнего сезона в некоторых [странах-] партнерах начинается снова зуд на тему переговоров с Российской Федерацией", – отметил он.

По словам Кулебы, власти Украины объясняют партнерам, что ожидание конструктивной позиции от России не соответствует действительности.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил в интервью, которое вышло 28 июля, что РФ не готова к диалогу с Украиной.