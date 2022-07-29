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Зеленский ответил Орбану, заявлявшему, что Украина не выиграет войну с Россией

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Зеленский: Орбан балансирует между отношениями с Россией и Украиной. Вот что он делает. На сегодняшний день он исключение в ЕС
Зеленский: Орбан балансирует между отношениями с Россией и Украиной. Вот что он делает. На сегодняшний день он – исключение в ЕС
Фото: president.gov.ua

Переговоров о завершении войны России против Украины без Украины быть не может. Об этом в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил президент Украины Владимир Зеленский, Морган 28 июля опубликовал полную версию беседы в YouTube.

Журналист попросил Зеленского прокомментировать заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что санкциями против России ЕС "выстрелил себе в легкие", а Украина якобы не выиграет войну с РФ из-за "асимметричного превосходства" оккупантов. Орбан считает, что война может завершиться только переговорами РФ и США. 

Зеленский в ответ подчеркнул, что война, которую развязала Россия, идет на территории Украины. 

"Соединенные Штаты – наши партнеры. А Россия – захватчик и враг. Поэтому партнер и враг не могут договориться о будущем нашей страны, которая и воюет за свою независимость и суверенитет. Без нас ничего не будет. И не важно, что там думает Россия. Важно, что это точно понимают наши партнеры, в частности США. Что касается заявлений венгерского премьер-министра... Мы иногда что-то говорим, что нам кажется, иногда озвучиваем то, что нам хочется, чтобы так было", – добавил он.

По мнению Зеленского, ответы на высказывания Орбана видны как на земле, где идет война, "так и на небе", а там – "виднее, что будет в будущем".  

"Поэтому санкции... Я думаю, большая проблема в том, что Россия сама не понимает, что сделала. Точно не понимает последствий санкций. Потому что само введение санкций цивилизованным миром – уже последствие. Это уже изоляция политики президента России, их военного руководства. Это уже сильный удар по истории РФ, по их развитию, и в первую очередь – по изоляции их народа. Вот что произошло. Это произошло. Вторая история – последствия этих санкций. Никто не знает их до конца. Экономически Россия точно потеряет, технологически потеряет. Западный мир, я думаю, в своем большинстве уйдет с территории экономики РФ. Орбан балансирует между отношениями с Россией и Украиной. Вот что он делает. На сегодняшний день он – исключение в ЕС, я считаю", – резюмировал президент Украины.

Контекст:

Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ и долгое время не разрешал поставки оружия через свою территорию. Кроме того, Венгрия была последней страной, которая блокировала шестой санкционный пакет ЕС против России.

Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде. После его заявлений о "выстреле в легкие" и о том, что Украрина якобы не может победит в войне против РФ в МИД Украины подчеркнули, что Европа оказалась в экономическом кризисе не из-за санкций, а из-за гибридной войны России. Высказывания Орбана – классический пример российской пропаганды, заявил спикер МИД Олег Николенко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Венгрия, пропаганда, Виктор Орбан, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евросоюз
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