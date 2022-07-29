Зеленский ответил Орбану, заявлявшему, что Украина не выиграет войну с Россией

Зеленский: Орбан балансирует между отношениями с Россией и Украиной. Вот что он делает. На сегодняшний день он – исключение в ЕС Фото: president.gov.ua

Журналист попросил Зеленского прокомментировать заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что санкциями против России ЕС "выстрелил себе в легкие", а Украина якобы не выиграет войну с РФ из-за "асимметричного превосходства" оккупантов. Орбан считает, что война может завершиться только переговорами РФ и США.

Зеленский в ответ подчеркнул, что война, которую развязала Россия, идет на территории Украины.

"Соединенные Штаты – наши партнеры. А Россия – захватчик и враг. Поэтому партнер и враг не могут договориться о будущем нашей страны, которая и воюет за свою независимость и суверенитет. Без нас ничего не будет. И не важно, что там думает Россия. Важно, что это точно понимают наши партнеры, в частности США. Что касается заявлений венгерского премьер-министра... Мы иногда что-то говорим, что нам кажется, иногда озвучиваем то, что нам хочется, чтобы так было", – добавил он.

По мнению Зеленского, ответы на высказывания Орбана видны как на земле, где идет война, "так и на небе", а там – "виднее, что будет в будущем".

"Поэтому санкции... Я думаю, большая проблема в том, что Россия сама не понимает, что сделала. Точно не понимает последствий санкций. Потому что само введение санкций цивилизованным миром – уже последствие. Это уже изоляция политики президента России, их военного руководства. Это уже сильный удар по истории РФ, по их развитию, и в первую очередь – по изоляции их народа. Вот что произошло. Это произошло. Вторая история – последствия этих санкций. Никто не знает их до конца. Экономически Россия точно потеряет, технологически потеряет. Западный мир, я думаю, в своем большинстве уйдет с территории экономики РФ. Орбан балансирует между отношениями с Россией и Украиной. Вот что он делает. На сегодняшний день он – исключение в ЕС, я считаю", – резюмировал президент Украины.