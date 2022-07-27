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Фейгин: У Орбана с Путиным, конечно, денежные отношения. Полагаю, он в газовых делах участвует

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Орбан (на фото) играет "очень остро", считает Фейгин
Орбан (на фото) играет "очень остро", считает Фейгин
Фото: ЕРА

Поведение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана говорит о том, что он "завязан по деньгам" с российской властью. Такое мнение российский юрист, блогер Марк Фейгин высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Здесь ничего нового. Я считаю, что он завязан по деньгам. Вот. Я здесь не вижу какой-то большой идейной смычки, несмотря на то, что Венгрия – член НАТО, Евросоюза. У Венгрии тяжелейшая история отношений с Советским Союзом, с Москвой. Один 56-й год чего стоит", – сказал Фейгин.

(Осенью 1956 года произошла Венгерская революция, которую Советский Союз придушил своими войсками. Число погибших и раненых с обеих сторон превышает 24 тыс. человек).

"Еще там много чего было. Но тем не менее я полагаю, что он в газовых делах участвует. Об этом все больше разговоров звучит в Европе. Например, министр иностранных дел Литвы [Габриэлюс] Ландсбергис – он внук, по-моему, Ландсбергиса – он много раз намекал, что уже пора разобраться с Венгрией", – отметил российский блогер.

По его словам, Орбан "играет очень остро в том смысле, что так публично себя вести, открыто выступая против линии Евросоюза, причем в пользу Москвы, а не то что, там, в свою пользу – это дает очень много оснований для Евросоюза и вообще для стран – его участников посмотреть на эти вещи более особым образом".

"Там объяснимо все тем, что с Путиным, конечно, это денежные отношения, в этом нет сомнений. Но еще и здесь есть по поводу Украины возможный интерес. Путин же всех убеждает, что Украина распадется: "Мы ее разорвем, и вам кусок достанется, и Польше, и этим. И мадьярам кое-что достанется. Там 150 тысяч же проживает. Ну вот и вы что-то получите с этого. [...] Путин же все время кому-то что-то продает. Поэтому здесь тоже может быть такое для себя обоснование: "Вдруг падет Украина, а мы что же, бросим наших мадьяр? Мы же не можем. Поэтому мы, как бы заботясь об их судьбе, вот к этому конфликту так относимся, более специфически. Не так, как единая Европа", – объяснил Фейгин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, 23 июля Орбан заявил, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство"; что правительства в Европе рушатся, "как в домино", а цены на российские энергоносители резко выросли; что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой".

15 июля Орбан заявлял, что Европейский союз "выстрелил себе в легкие", введя санкции против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

В МИД Украины ответили, что Орбану следует призывать не к отмене санкций против России, а наоборот – к наращиванию эффективных шагов по сдерживанию российской агрессивной политики.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, санкции, Венгрия, пропаганда, Виктор Орбан, Марк Фейгин, Евросоюз
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