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Орбан сделал заявление о "несмешанной венгерской нации", на Западе поднялась волна критики

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Орбан сказал, что Запад "расколот надвое", а страны, где происходит "смешивание" населения, "больше не являются нациями"
Орбан сказал, что Запад "расколот надвое", а страны, где происходит "смешивание" населения, "больше не являются нациями"
Фото: ЕРА

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с программной речью 23 июля раскритиковал западноевропейские страны за "смешение" европейского и неевропейского населения. Об этом сообщает канал Euronews.

Он сказал, что Запад "расколот надвое", а страны, где происходит "смешивание" населения, "больше не являются нациями". 

"Мы [венгры] не являемся смешанной нацией... и мы не хотим стать смешанной нацией", – заявил он, выступая в субботу в центральной Румынии (город Бэиле-Тушнад). 

Как отметил канал, идеализация Орбаном "несмешанной венгерской нации" вызвала большой резонанс.

Euronews обратил внимание на определение венгров в энциклопедии Британика – самом полном и старейшем энциклопедическом издании на английском языке. Там указано, что этнические венгры "представляют собой смесь финно-угорских мадьяр и различных ассимилированных тюркских, славянских и германских народов".

Орбан и ранее делал подобные заявления, но это сформулировал в резких ультраправых терминах, отметило The Guardian. Депутат Европарламента от венгерской оппозиционной партии "Движение Моментум" Каталина Чех в комментарии изданию раскритиковала слова Орбана. По словам политика, она потрясена его заявлением. 

"Его высказывания напоминают о том времени, которое, я думаю, мы все хотели бы забыть. Они действительно показывают истинные цвета режима", – отметила она. 

В Twitter Чех обратилась к избирателям Орбана. "Вот что вы поддержали", – написала депутат, комментируя заявление премьера Венгрии. 

"Говорить о расовой или этнической "чистоте", особенно в таком смешанном регионе, как Центрально-Восточная Европа, – чистое заблуждение и опасность. Как и господин Орбан. Срочная новость, господин Орбан: мы все имеем смешанные расовые и культурные корни. Это одна из главных особенностей европейцев", – добавил депутат Европарламента от Румынии Алин Митуца. 

Орбан делает такие заявление, потому что знает, что ему сойдет это с рук, резюмировал венгерский журналист-расследователь Сабольч Паньи. 

Американский политический обозреватель Уильям Кристол обратил внимание, что Орбан 4 августа будет выступать на Конференции консервативных политических действий.

"Скажет ли кто-нибудь из американских докладчиков – среди которых будет много кандидатов в президенты от Республиканской партии США – хоть слово против этого, не говоря уже о том, чтобы отказаться от участия в конференции?" – добавил он. 

Контекст:

В этом же выступлении в Румынии Орбан заявил, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство"; что правительства в Европе рушатся, "как в домино", а цены на российские энергоносители резко выросли; что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой". 

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко ответил, что заявление Орбана – классический пример российской пропаганды. Санкции эффективны, подчеркнул он. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Румыния, Европарламент, Венгрия, Виктор Орбан, национализм, Европа, скандал, критика
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