Орбан сделал заявление о "несмешанной венгерской нации", на Западе поднялась волна критики

Он сказал, что Запад "расколот надвое", а страны, где происходит "смешивание" населения, "больше не являются нациями".
"Мы [венгры] не являемся смешанной нацией... и мы не хотим стать смешанной нацией", – заявил он, выступая в субботу в центральной Румынии (город Бэиле-Тушнад).
Как отметил канал, идеализация Орбаном "несмешанной венгерской нации" вызвала большой резонанс.
Euronews обратил внимание на определение венгров в энциклопедии Британика – самом полном и старейшем энциклопедическом издании на английском языке. Там указано, что этнические венгры "представляют собой смесь финно-угорских мадьяр и различных ассимилированных тюркских, славянских и германских народов".
Орбан и ранее делал подобные заявления, но это сформулировал в резких ультраправых терминах, отметило The Guardian. Депутат Европарламента от венгерской оппозиционной партии "Движение Моментум" Каталина Чех в комментарии изданию раскритиковала слова Орбана. По словам политика, она потрясена его заявлением.
"Его высказывания напоминают о том времени, которое, я думаю, мы все хотели бы забыть. Они действительно показывают истинные цвета режима", – отметила она.
В Twitter Чех обратилась к избирателям Орбана. "Вот что вы поддержали", – написала депутат, комментируя заявление премьера Венгрии.
“We * Hungarians * are not a mixed race, and we do not want to become a mixed race either”— Katalin Cseh (@katka_cseh) July 23, 2022
This was Viktor Orban at Baile Tusnad just now, tearing into Western Europeans for “mixing with non-Europeans”
To all the Orban-fans out there: *this* is what you’re supporting pic.twitter.com/ywsEGcy7L3
"Говорить о расовой или этнической "чистоте", особенно в таком смешанном регионе, как Центрально-Восточная Европа, – чистое заблуждение и опасность. Как и господин Орбан. Срочная новость, господин Орбан: мы все имеем смешанные расовые и культурные корни. Это одна из главных особенностей европейцев", – добавил депутат Европарламента от Румынии Алин Митуца.
Speaking about race or ethnic “purity” especially in such a mixed region such as Central&Eastern Europe is purely delusional & dangerous. And so is Mr Orban.— Alin Mituta (@AlinMituta) July 23, 2022
Breaking news, Mr Orban, we ALL have mixed race&cultural origins. This is one of the great featured of being Europeans. https://t.co/c357F8HEU5
Орбан делает такие заявление, потому что знает, что ему сойдет это с рук, резюмировал венгерский журналист-расследователь Сабольч Паньи.
Orbán gives such speeches because he knows he’ll get away with it.— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) July 24, 2022
- * only cares about their car industry getting a red-carpet treatment
- * doesn’t care because they’re ‘pragmatic’
- * just doesn’t care
- * is irrelevant
- * can’t say a word after Trumphttps://t.co/fa7P9pMhwh
Американский политический обозреватель Уильям Кристол обратил внимание, что Орбан 4 августа будет выступать на Конференции консервативных политических действий.
"Скажет ли кто-нибудь из американских докладчиков – среди которых будет много кандидатов в президенты от Республиканской партии США – хоть слово против этого, не говоря уже о том, чтобы отказаться от участия в конференции?" – добавил он.
Orban is scheduled to be the opening speaker at the Conservative Political Action Conference (CPAC) on August 4 in Dallas. Will any of the American speakers--who'll include many GOP presidential candidates--say a word objecting to this, let alone withdraw from the conference? https://t.co/QTwN2y35Ls— Bill Kristol (@BillKristol) July 23, 2022
В этом же выступлении в Румынии Орбан заявил, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство"; что правительства в Европе рушатся, "как в домино", а цены на российские энергоносители резко выросли; что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой".
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко ответил, что заявление Орбана – классический пример российской пропаганды. Санкции эффективны, подчеркнул он.