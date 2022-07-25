Орбан сделал заявление о "несмешанной венгерской нации", на Западе поднялась волна критики

Орбан сказал, что Запад "расколот надвое", а страны, где происходит "смешивание" населения, "больше не являются нациями" Фото: ЕРА

Он сказал, что Запад "расколот надвое", а страны, где происходит "смешивание" населения, "больше не являются нациями".

"Мы [венгры] не являемся смешанной нацией... и мы не хотим стать смешанной нацией", – заявил он, выступая в субботу в центральной Румынии (город Бэиле-Тушнад).

Как отметил канал, идеализация Орбаном "несмешанной венгерской нации" вызвала большой резонанс.

Euronews обратил внимание на определение венгров в энциклопедии Британика – самом полном и старейшем энциклопедическом издании на английском языке. Там указано, что этнические венгры "представляют собой смесь финно-угорских мадьяр и различных ассимилированных тюркских, славянских и германских народов".

Орбан и ранее делал подобные заявления, но это сформулировал в резких ультраправых терминах, отметило The Guardian. Депутат Европарламента от венгерской оппозиционной партии "Движение Моментум" Каталина Чех в комментарии изданию раскритиковала слова Орбана. По словам политика, она потрясена его заявлением.

"Его высказывания напоминают о том времени, которое, я думаю, мы все хотели бы забыть. Они действительно показывают истинные цвета режима", – отметила она.

В Twitter Чех обратилась к избирателям Орбана. "Вот что вы поддержали", – написала депутат, комментируя заявление премьера Венгрии.

“We * Hungarians * are not a mixed race, and we do not want to become a mixed race either”



This was Viktor Orban at Baile Tusnad just now, tearing into Western Europeans for “mixing with non-Europeans”



To all the Orban-fans out there: *this* is what you’re supporting pic.twitter.com/ywsEGcy7L3 — Katalin Cseh (@katka_cseh) July 23, 2022

"Говорить о расовой или этнической "чистоте", особенно в таком смешанном регионе, как Центрально-Восточная Европа, – чистое заблуждение и опасность. Как и господин Орбан. Срочная новость, господин Орбан: мы все имеем смешанные расовые и культурные корни. Это одна из главных особенностей европейцев", – добавил депутат Европарламента от Румынии Алин Митуца.

Speaking about race or ethnic “purity” especially in such a mixed region such as Central&Eastern Europe is purely delusional & dangerous. And so is Mr Orban.



Breaking news, Mr Orban, we ALL have mixed race&cultural origins. This is one of the great featured of being Europeans. https://t.co/c357F8HEU5 — Alin Mituta (@AlinMituta) July 23, 2022

Орбан делает такие заявление, потому что знает, что ему сойдет это с рук, резюмировал венгерский журналист-расследователь Сабольч Паньи.

Orbán gives such speeches because he knows he’ll get away with it.



- * only cares about their car industry getting a red-carpet treatment

- * doesn’t care because they’re ‘pragmatic’

- * just doesn’t care

- * is irrelevant

- * can’t say a word after Trumphttps://t.co/fa7P9pMhwh — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) July 24, 2022

Американский политический обозреватель Уильям Кристол обратил внимание, что Орбан 4 августа будет выступать на Конференции консервативных политических действий.

"Скажет ли кто-нибудь из американских докладчиков – среди которых будет много кандидатов в президенты от Республиканской партии США – хоть слово против этого, не говоря уже о том, чтобы отказаться от участия в конференции?" – добавил он.

Orban is scheduled to be the opening speaker at the Conservative Political Action Conference (CPAC) on August 4 in Dallas. Will any of the American speakers--who'll include many GOP presidential candidates--say a word objecting to this, let alone withdraw from the conference? https://t.co/QTwN2y35Ls — Bill Kristol (@BillKristol) July 23, 2022