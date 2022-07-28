"Эта война в такой форме не может быть выиграна". Премьер-министр Венгрии Орбан снова говорит, что НАТО втягивает ЕС в войну, а не добивается мира

По его мнению, при существующей политике Североатлантического альянса, который поддерживает Украину, мир не наступит, а все страны Европейского союза "будут втянуты в военную ситуацию".

"Эта война в такой форме не может быть выиграна", – считает Орбан.

Глава венгерского правительства также предупредил о тяжелых последствиях для европейской экономики в случае, если ЕС полностью откажется от российского газа.

"Мы только что столкнулись со стеной, и эта стена называется газовым эмбарго, и я бы предложил ЕС не стучать в эту стену", – добавил премьер-министр.