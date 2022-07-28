"Эта война в такой форме не может быть выиграна". Премьер-министр Венгрии Орбан снова говорит, что НАТО втягивает ЕС в войну, а не добивается мира

По его мнению, при существующей политике Североатлантического альянса, который поддерживает Украину, мир не наступит, а все страны Европейского союза "будут втянуты в военную ситуацию".
"Эта война в такой форме не может быть выиграна", – считает Орбан.
Глава венгерского правительства также предупредил о тяжелых последствиях для европейской экономики в случае, если ЕС полностью откажется от российского газа.
"Мы только что столкнулись со стеной, и эта стена называется газовым эмбарго, и я бы предложил ЕС не стучать в эту стену", – добавил премьер-министр.
Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, 23 июля он заявил, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство"; что правительства в Европе рушатся, "как в домино", а цены на российские энергоносители резко выросли; что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой".
15 июля Орбан заявил, что Европейский союз "выстрелил себе в легкие", введя санкции против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.
В МИД Украины ответили, что Орбану следует призывать не к отмене санкций против России, а наоборот – к наращиванию эффективных шагов по сдерживанию российской агрессивной политики.
26 июля на специальной встрече министров энергетики стран ЕС в Брюсселе был утвержден чрезвычайный план по энергонезависимости от РФ, согласованный государствами Евросоюза, который предусматривает снижение потребление газа во всех странах ЕС на на 15%. По информации Sky News, представители Венгрии были единственными, кто проголосовал против.