Зеленский: Я три года предлагал России диалог. Поверьте, сейчас они не хотят мира

Зеленский: Мы не обмениваем и не торгуем территориями независимой Украины. Мы не имеем на это права Фото: president.gov.ua

Полную версию беседы с Зеленским и его супругой Еленой Морган 28 июля опубликовал в YouTube.

Журналист упомянул высказывание бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который в мае говорил, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны, позже сказал, что его неправильно поняли, а еще через время заявил о недопустимости территориальных уступок со стороны Украины.

"Мы не обмениваем и не торгуем территориями независимой Украины. Мы не имеем на это права. Во-первых – как власть. Потому что эта земля принадлежит народу Украины. Вторая история – я не очень понимаю те или иные разговоры или компромиссы с Россией в том формате, который предлагает российская сторона. А предложено это было в ультимативном формате. Ультиматумы – это не разговоры, не диалог и точно не дипломатия", – отреагировал Зеленский.

От отметил, что история Украины имеет много примеров ультиматумов со стороны России. По мнению Зеленского, ультиматумы с Украиной не работают.

"И мы знаем результаты ультиматумов. Поэтому я три года предлагал российской стороне диалог, [чтобы] найти путь, дипломатическое решение войны, этого военного конфликта, пока война не была полномасштабной. А сейчас, поверьте, они не хотят мира, они не готовы к диалогу. То, что они говорят в медиа, и то, что они делают, отличается очень сильно", – добавил Зеленский.

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