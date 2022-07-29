Зеленский: Я три года предлагал России диалог. Поверьте, сейчас они не хотят мира

Полную версию беседы с Зеленским и его супругой Еленой Морган 28 июля опубликовал в YouTube.
Журналист упомянул высказывание бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который в мае говорил, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны, позже сказал, что его неправильно поняли, а еще через время заявил о недопустимости территориальных уступок со стороны Украины.
"Мы не обмениваем и не торгуем территориями независимой Украины. Мы не имеем на это права. Во-первых – как власть. Потому что эта земля принадлежит народу Украины. Вторая история – я не очень понимаю те или иные разговоры или компромиссы с Россией в том формате, который предлагает российская сторона. А предложено это было в ультимативном формате. Ультиматумы – это не разговоры, не диалог и точно не дипломатия", – отреагировал Зеленский.
От отметил, что история Украины имеет много примеров ультиматумов со стороны России. По мнению Зеленского, ультиматумы с Украиной не работают.
"И мы знаем результаты ультиматумов. Поэтому я три года предлагал российской стороне диалог, [чтобы] найти путь, дипломатическое решение войны, этого военного конфликта, пока война не была полномасштабной. А сейчас, поверьте, они не хотят мира, они не готовы к диалогу. То, что они говорят в медиа, и то, что они делают, отличается очень сильно", – добавил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате.
Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.
Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
Также Украина, Турция, ООН и Россия вели переговоры о разблокировке экспорта украинского зерна. 22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений (между Украиной, Турцией и ООН и между Россией, Турцией и ООН) о морском экспорте украинского зерна. Уже на следующее утро Россия обстреляла морской порт Одессы, хотя в соглашении говорилось, что "стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе".