ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Киссинджер заявил о недопустимости территориальных уступок со стороны Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Киссинджер: Отказ от украинской территории не должен быть одним из условий, которые мы можем принять
Киссинджер: Отказ от украинской территории не должен быть одним из условий, которые мы можем принять
Фото: ЕРА

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью немецкому телеканалу ZDF, которое вышло 25 июля, заявил о недопустимости территориальных уступок со стороны Украины в переговорах с Россией.

"Президент Украины неоднократно, и даже совсем недавно, заявлял, что он не будет вести переговоры ни о каких украинских территориях, которые были украинскими на момент начала войны. Так о чем тут договариваться? Ну только о том, что Россия должна очистить все территории, которые она захватила после того дня, после начала войны", – сказал он в ответ на вопрос, о чем сейчас нужно договариваться с президентом России Владимиром Путиным. 

Ведущий возразил, что переговоры с Россией ничего не стоят и это подтверждает ракетный удар РФ по порту Одессы, который был нанесен в течение суток после подписания соглашения о вывозе зерна. 

По словам Киссинджера, ему для ответа на эту реплику "нужно было бы знать", были ли обязательства в соглашении о вывозе зерна, которые РФ нарушила (в соглашении говорилось, что "стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе"). 

"Как бы то ни было, переговоры однозначно придется базировать на необходимости предотвратить жертвы. И если ответственные [лица] на Западе это решат перед переговорами, то это правильно. Они должны сначала установить пределы того, чем они ни при каких обстоятельствах не уступят. И отказ от украинской территории не должен быть одним из условий, которые мы можем принять", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 мая выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эти слова Киссинджера, заявил: что бы ни делала Россия, в мире всегда находится кто-то, кто говорит: "Давайте учтем ее интересы", чтобы "вроде бы не было отчуждения России от Европы". "Когда семья господина Киссинджера спасалась из нацистской Германии, ему было 15 лет, и он все прекрасно понимал. И от него тогда не слышали, что надо вроде бы адаптироваться к нацистам, вместо того, чтобы спасаться или бороться с ними", – подчеркнул Зеленский.

Киссинджер в интервью The Timе, опубликованном 3 июля, сказал, что его неправильно поняли. Он заявил, что не предлагает сдавать украинские территории, но считает, что у них должен быть особый статус в переговорах. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Одесса, Генри Киссинджер, переговоры, жертвы, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы
  "Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы
"Едим все свое. Огурцы вот такие!" Галкин похвастался урожаем со своего огорода в Юрмале и заговорил на грузинском. Видео
"Едим все свое. Огурцы вот такие!" Галкин похвастался урожаем со своего огорода в Юрмале и заговорил на грузинском. Видео
  Сумская о Повалий: Она сожгла мосты. Перешла грань
  Сумская о Повалий: Она сожгла мосты. Перешла грань
"Были напуганы, ранены, обгорели". Спасающий животных Суровцев поделился своей историей с музеем "Голоса Мирных"
"Были напуганы, ранены, обгорели". Спасающий животных Суровцев поделился своей историей с музеем "Голоса Мирных"
  Покинувший Украину Яма: Я так с родителями никогда не говорил. Я кричал на них матами, потому что они не хотели уезжать из Запорожья
  Покинувший Украину Яма: Я так с родителями никогда не говорил. Я кричал на них матами, потому что они не хотели уезжать из Запорожья
  Компания Marvel анонсировала съемки двух фильмов о "Мстителях"
  Компания Marvel анонсировала съемки двух фильмов о "Мстителях"
"Не было секса целую вечность". Маск отреагировал на слухи о романе с женой своего друга и основателя Google Брина
"Не было секса целую вечность". Маск отреагировал на слухи о романе с женой своего друга и основателя Google Брина
Наталья Кличко показала, как выглядит после того, как ложится спать с мокрыми волосами
Наталья Кличко показала, как выглядит после того, как ложится спать с мокрыми волосами
Названа страна, которая примет "Евровидение 2023"
Названа страна, которая примет "Евровидение 2023"
"Прекрасная. Такая сексуальная". 64-летняя Стоун снялась без бюстгальтера
"Прекрасная. Такая сексуальная". 64-летняя Стоун снялась без бюстгальтера
"Ты подарил мне невероятный вечер в кругу украинцев". Свитолина побывала на концерте Вакарчука в Вене. Видео
"Ты подарил мне невероятный вечер в кругу украинцев". Свитолина побывала на концерте Вакарчука в Вене. Видео
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж
Тина Кароль показала совместное фото с сыном
Тина Кароль показала совместное фото с сыном
"Свободны и прекрасны". Сын Мадонны в длинном платье пустился в пляс с младшей сестрой. Видео
"Свободны и прекрасны". Сын Мадонны в длинном платье пустился в пляс с младшей сестрой. Видео
"Боль доводила до мыслей, что нужно завершать земной путь". Мозговая рассказала, как боролась с болезнью Лайма
"Боль доводила до мыслей, что нужно завершать земной путь". Мозговая рассказала, как боролась с болезнью Лайма
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви (50032)
2
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку (37410)
3
"Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны (35919)
4
"Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз (34059)
5
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео (33256)
6
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку "насыпают" оккупантам. Видео (28595)
7
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья (17785)
8
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж (12417)
 
 
 
 