Киссинджер заявил о недопустимости территориальных уступок со стороны Украины

"Президент Украины неоднократно, и даже совсем недавно, заявлял, что он не будет вести переговоры ни о каких украинских территориях, которые были украинскими на момент начала войны. Так о чем тут договариваться? Ну только о том, что Россия должна очистить все территории, которые она захватила после того дня, после начала войны", – сказал он в ответ на вопрос, о чем сейчас нужно договариваться с президентом России Владимиром Путиным.

Ведущий возразил, что переговоры с Россией ничего не стоят и это подтверждает ракетный удар РФ по порту Одессы, который был нанесен в течение суток после подписания соглашения о вывозе зерна.

По словам Киссинджера, ему для ответа на эту реплику "нужно было бы знать", были ли обязательства в соглашении о вывозе зерна, которые РФ нарушила (в соглашении говорилось, что "стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе").

"Как бы то ни было, переговоры однозначно придется базировать на необходимости предотвратить жертвы. И если ответственные [лица] на Западе это решат перед переговорами, то это правильно. Они должны сначала установить пределы того, чем они ни при каких обстоятельствах не уступят. И отказ от украинской территории не должен быть одним из условий, которые мы можем принять", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)