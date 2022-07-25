Киссинджер заявил о недопустимости территориальных уступок со стороны Украины

"Президент Украины неоднократно, и даже совсем недавно, заявлял, что он не будет вести переговоры ни о каких украинских территориях, которые были украинскими на момент начала войны. Так о чем тут договариваться? Ну только о том, что Россия должна очистить все территории, которые она захватила после того дня, после начала войны", – сказал он в ответ на вопрос, о чем сейчас нужно договариваться с президентом России Владимиром Путиным.
Ведущий возразил, что переговоры с Россией ничего не стоят и это подтверждает ракетный удар РФ по порту Одессы, который был нанесен в течение суток после подписания соглашения о вывозе зерна.
По словам Киссинджера, ему для ответа на эту реплику "нужно было бы знать", были ли обязательства в соглашении о вывозе зерна, которые РФ нарушила (в соглашении говорилось, что "стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе").
"Как бы то ни было, переговоры однозначно придется базировать на необходимости предотвратить жертвы. И если ответственные [лица] на Западе это решат перед переговорами, то это правильно. Они должны сначала установить пределы того, чем они ни при каких обстоятельствах не уступят. И отказ от украинской территории не должен быть одним из условий, которые мы можем принять", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 мая выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эти слова Киссинджера, заявил: что бы ни делала Россия, в мире всегда находится кто-то, кто говорит: "Давайте учтем ее интересы", чтобы "вроде бы не было отчуждения России от Европы". "Когда семья господина Киссинджера спасалась из нацистской Германии, ему было 15 лет, и он все прекрасно понимал. И от него тогда не слышали, что надо вроде бы адаптироваться к нацистам, вместо того, чтобы спасаться или бороться с ними", – подчеркнул Зеленский.
Киссинджер в интервью The Timе, опубликованном 3 июля, сказал, что его неправильно поняли. Он заявил, что не предлагает сдавать украинские территории, но считает, что у них должен быть особый статус в переговорах.