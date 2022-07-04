"Я никогда этого не говорил". Киссинджер заявил, что не предлагает сдавать украинские территории, но считает, что у них должен быть особый статус в переговорах

"Если вы прочтете, что я на самом деле сказал, [то поймете, что] я никогда этого не говорил", – объяснил Кисссинджер.

По его словам, первоочередной задачей является прекращение огня, и это может произойти, когда РФ уйдет на позиции до 24 февраля.

"Я сказал, что лучшей разделительной линией для прекращения огня будет выход на границу между землями, которые были украинскими все время, и теми, которые воспринимались как часть России какое-то время. И я предостерег от превращения войны за свободу Украины в войну за будущее России", – продолжил он.

"Сейчас Россией по-прежнему оккупировано 15% довоенной территории Украины. Она должна быть возвращена Украине, прежде чем можно будет установить реальное перемирие. Спорная территория – это небольшой уголок Донбасса, около 4,5%, и Крым. Я не говорил, что территорию надо отдавать. Я просто имел в виду, что она должна иметь отдельный статус в любых переговорах", – добавил американский политик.

Поводом для интервью Киссинджера стал выход его новой книги "Лидерство", посвященной мировым политикам, которые унаследовали трудные геополитические ситуации и вышли из них победителями.

Отвечая на вопрос журналиста, является ли президент Украины Владимир Зеленский таким лидером, Киссинджер сказал, что он уже смог сделать Украину нравственным идеалом.

"Но нужно время, чтобы понять, сможет ли он институционализировать то, что начал, или это влияние неординарной личности на очень драматическую ситуацию. Он не высказывался о том, как будет выглядеть мир после войны, с той же ясностью и убежденностью, с которой он руководит военными действиями", – сказал бывший госсекретарь.