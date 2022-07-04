ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я никогда этого не говорил". Киссинджер заявил, что не предлагает сдавать украинские территории, но считает, что у них должен быть особый статус в переговорах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Киссинджер: Спорная территория это небольшой уголок Донбасса и Крым
Киссинджер: Спорная территория – это небольшой уголок Донбасса и Крым
Фото: ЕРА

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что его слова о том, что Украина должна быть готова уступить России часть своей территории, были неправильно поняты. Об этом он заявил в новом интервью The Timе.

"Если вы прочтете, что я на самом деле сказал, [то поймете, что] я никогда этого не говорил", – объяснил Кисссинджер.

По его словам, первоочередной задачей является прекращение огня, и это может произойти, когда РФ уйдет на позиции до 24 февраля.

"Я сказал, что лучшей разделительной линией для прекращения огня будет выход на границу между землями, которые были украинскими все время, и теми, которые воспринимались как часть России какое-то время. И я предостерег от превращения войны за свободу Украины в войну за будущее России", – продолжил он.

"Сейчас Россией по-прежнему оккупировано 15% довоенной территории Украины. Она должна быть возвращена Украине, прежде чем можно будет установить реальное перемирие. Спорная территория – это небольшой уголок Донбасса, около 4,5%, и Крым. Я не говорил, что территорию надо отдавать. Я просто имел в виду, что она должна иметь отдельный статус в любых переговорах", – добавил американский политик.

Поводом для интервью Киссинджера стал выход его новой книги "Лидерство", посвященной мировым политикам, которые унаследовали трудные геополитические ситуации и вышли из них победителями.

Отвечая на вопрос журналиста, является ли президент Украины Владимир Зеленский таким лидером, Киссинджер сказал, что он уже смог сделать Украину нравственным идеалом.

"Но нужно время, чтобы понять, сможет ли он институционализировать то, что начал, или это влияние неординарной личности на очень драматическую ситуацию. Он не высказывался о том, как будет выглядеть мир после войны, с той же ясностью и убежденностью, с которой он руководит военными действиями", – сказал бывший госсекретарь. 

Контекст:

Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 мая выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны

Зеленский, комментируя эти слова Киссинджера, утверждал: что бы ни делала Россия, в мире всегда находится кто-то, кто говорит: "Давайте учтем ее интересы", чтобы "вроде бы не было отчуждения России от Европы". "Когда семья господина Киссинджера спасалась из нацистской Германии, ему было 15 лет, и он все прекрасно понимал. И от него тогда не слышали, что надо вроде бы адаптироваться к нацистам, вместо того, чтобы спасаться или бороться с ними", – подчеркнул Зеленский,

Теги: Крым, Украина, Донбасс, оккупация, Генри Киссинджер, Владимир Зеленский, прекращение огня, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Зеленская: Был ли у меня страх погибнуть? Мне кажется, он есть у каждого. Я всегда боялась людей, которые не боятся смерти
  Зеленская: Был ли у меня страх погибнуть? Мне кажется, он есть у каждого. Я всегда боялась людей, которые не боятся смерти
Виктория Бекхэм о муже: Они говорили, что я никогда не улыбаюсь, что это не продлится долго. Сегодня мы отмечаем 23 года брака
Виктория Бекхэм о муже: Они говорили, что я никогда не улыбаюсь, что это не продлится долго. Сегодня мы отмечаем 23 года брака
"Боль не утихает". Тина Кароль вернулась в Украину
"Боль не утихает". Тина Кароль вернулась в Украину
Невзоров: Путинцам имеет смысл шить не пилотки для детишек, а саваны для самих себя
Невзоров: Путинцам имеет смысл шить не пилотки для детишек, а саваны для самих себя
"Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты". Украинская балерина Воротник рассказала, как пошла служить в тероборону
"Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты". Украинская балерина Воротник рассказала, как пошла служить в тероборону
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь
Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага
Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага
  "Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Великий спародировал Кадырова
  "Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Великий спародировал Кадырова
  Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят
  Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео
Котлеты по-киевски. Авторский рецепт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
Котлеты по-киевски. Авторский рецепт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
"С днем рождения, любовь". Экс-муж Ани Лорак показал личные снимки с новой возлюбленной
"С днем рождения, любовь". Экс-муж Ани Лорак показал личные снимки с новой возлюбленной
"По вкусу почти такая же, как только что сорванная с дерева". Бронюк рассказал, как заготавливает на зиму черешню
"По вкусу почти такая же, как только что сорванная с дерева". Бронюк рассказал, как заготавливает на зиму черешню
Арестович рассказал, как изменить жизнь на Земле к лучшему, и снялся с собаками
Арестович рассказал, как изменить жизнь на Земле к лучшему, и снялся с собаками
Полякова сообщила, что вернулась в Украину из Франции
Полякова сообщила, что вернулась в Украину из Франции
"Выглядит вдвое моложе своего возраста". 57-летняя Херли снялась в тонком платье без бюстгальтера
"Выглядит вдвое моложе своего возраста". 57-летняя Херли снялась в тонком платье без бюстгальтера
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко (205212)
2
Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один (83986)
3
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском (74307)
4
"Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины (53374)
5
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне (41822)
6
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину (36985)
7
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны (31511)
8
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео (11532)
 
 
 
 