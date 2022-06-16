"России нужно найти место в мире". Киссинджер высказался по поводу войны в Украине

"Вопрос будет заключаться в том, как закончить эту войну. В конце нужно найти место для Украины и место для России – если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе", – сказал он.
Бывший госсекретарь США отметил, что Китай является окончательным соперником США, поскольку "двумя странами управляют несовместимые внутренние системы".
Киссинджер считает, что Китай и США сейчас находятся в преддверии новой холодной войны, и из-за сравнимых экономических ресурсов обоих государств и высокого технологического развития эта потенциальная война может быть страшнее предыдущей.
"Ждать, пока Китай станет западным, больше не является правдоподобной стратегией. Я не верю, что мировое господство – это китайская концепция, но может случиться, что они станут столь мощными. И это не в наших интересах", – считает он.
Киссинджер – американский дипломат и эксперт в области международных отношений. Советник по национальной безопасности США (1969–1975) и государственный секретарь США (1973–1977), а также лауреат Нобелевской премии мира (1973).
В прошлом месяце он оказался в центре скандала, когда во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 мая выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны.
Зеленский, комментируя эти слова Киссинджера, утверждал: что бы ни делала Россия, в мире всегда находится кто-то, кто говорит: "Давайте учтем ее интересы", чтобы "вроде бы не было отчуждения России от Европы".