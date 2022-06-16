"России нужно найти место в мире". Киссинджер высказался по поводу войны в Украине

Киссинджер считает, что Китай и США сейчас находятся в преддверии новой холодной войны Фото: EPA

"Вопрос будет заключаться в том, как закончить эту войну. В конце нужно найти место для Украины и место для России – если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе", – сказал он.

Бывший госсекретарь США отметил, что Китай является окончательным соперником США, поскольку "двумя странами управляют несовместимые внутренние системы".

Киссинджер считает, что Китай и США сейчас находятся в преддверии новой холодной войны, и из-за сравнимых экономических ресурсов обоих государств и высокого технологического развития эта потенциальная война может быть страшнее предыдущей.

"Ждать, пока Китай станет западным, больше не является правдоподобной стратегией. Я не верю, что мировое господство – это китайская концепция, но может случиться, что они станут столь мощными. И это не в наших интересах", – считает он.