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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, рассмотрели четыре вопроса

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Зеленский: Проанализировали состояние обеспечения в настоящее время вооружением наших защитников, поставки помощи от партнеров
Зеленский: Проанализировали состояние обеспечения – в настоящее время – вооружением наших защитников, поставки помощи от партнеров
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом Зеленский рассказал в обращении, опубликованном на сайте Офиса президента.

"Рассмотрели четыре вопроса. Из того, что можно сказать сейчас публично: проанализировали состояние обеспечения – в настоящее время – вооружением наших защитников, поставки помощи от партнеров и в целом состояние выполнения плана обороны Украины, который был введен в действие 24 февраля", – рассказал Зеленский.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими военными формированиями государства

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины
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