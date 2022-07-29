Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, рассмотрели четыре вопроса

Зеленский: Проанализировали состояние обеспечения – в настоящее время – вооружением наших защитников, поставки помощи от партнеров Фото: president.gov.ua

"Рассмотрели четыре вопроса. Из того, что можно сказать сейчас публично: проанализировали состояние обеспечения – в настоящее время – вооружением наших защитников, поставки помощи от партнеров и в целом состояние выполнения плана обороны Украины, который был введен в действие 24 февраля", – рассказал Зеленский.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube