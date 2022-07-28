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Зеленский призвал отключить все банки РФ от SWIFT: Россия говорит, что нет проблем с санкциями. Это неправда, но мы ожидаем более жестких вещей

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Зеленский выступает за более жесткие санкции против России
Зеленский выступает за более жесткие санкции против России
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введенные против России санкции действуют медленнее, чем ожидалось. В связи с этим украинский лидер призвал предусмотреть в следующем пакете санкций отключение всех российских банков от системы SWIFT и ограничения в отношении поставок газа. Об этом украинский лидер сказал 28 июля в Киеве на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой, который пресс-служба Офиса президента транслировала в Telegram.

"Мы ожидаем следующего пакета. Мы ожидаем более жестких вещей. Мы несколько раз говорили о том, что если вы отключаете от SWIFT, то отключайте все банки РФ. Мы считаем и хотим, чтобы вскоре рассматривались такие возможности", – заявил Зеленский.

Также украинский лидер констатировал: сбываются предупреждения о том, что если не применять санкционную политику к поставкам российского газа, торговля энергетикой из РФ приведет к повышению цен.

"Россия будет выкручивать руки, как бы там кто ни хотел или какие бы ни были договоренности, и мы видим рост этих цен", – сказал он.

Науседа заявил, что Литва поддерживает введение жестких санкций против РФ. Он подчеркнул, что страна отказалась от российских энергоносителей и призывает отключить от SWIFT все российские банки.

Зеленский отметил, что сегодня в рамках международной аналитической группы Ермака – Макфола Украина с партнерами разрабатывает ряд отдельных санкционных списков, в частности в отношении людей из окружения российского президента, преступников, причастных к войне в Украине, бизнесменов и их активов недвижимости, счетов, а также их российских интересов в тех или иных государствах мира.

"Мы передаем все это нашим партнерам в ЕС по линии МИД. Мы постоянно над этим работаем. Там предлагается много разных санкций. Там есть анализ санкций, которые действуют или не действуют, а также есть детали того, как и через кого конкретно Россия хочет обходить и обходит санкции", – сказал он.

Зеленский также поблагодарил западные государства и партнеров за уже введенное количество санкционных пакетов против РФ.

"Да, мы видим ослабление в последнем санкционном пакете. Мы хотим усиления. Но не все сразу. Главное – что страны нашли консенсус. Главное – что большая часть стран смогла найти взаимопонимание с меньшинством стран в Европе, которые не хотели вводить санкционный пакет или делать его твердым. Но взаимопонимание найдено, и пакет принят", – отметил президент.

В то же время, по его словам, санкции против РФ действуют медленнее, чем это ожидалось, поскольку все еще существуют те или иные государства и бизнес, которые не хотят терять свои экономические интересы в России.

"Санкционное давление действительно сильно помогает, даже если Россия всюду в медиа говорит, что у них нет проблем с санкциями. Это неправда. Мы понимаем, как они действуют. Но они действуют немного медленнее, чем все мы ожидали", – резюмировал Зеленский.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину ряд стран, в том числе США, а также Евросоюз ввели против РФ несколько пакетов санкций. Седьмой из них – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Зеленский регулярно призывает мировую общественность усиливать санкции в отношении России.

Посол США в Киеве Бриджит Бринк считает, что санкции против России работают. Об этом она заявила в интервью "Радіо Свобода" 24 июля.

Теги: Россия, Украина, Литва, санкции, экономика, SWIFT, Владимир Зеленский, Европа, торговля, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, активы, Гитанас Науседа, брифинг, ЕС, российские оккупанты
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