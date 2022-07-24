Посол США: Думаю, санкции против РФ уже имеют эффект

"Я думаю, они уже имеют эффект. И санкции работают так, что эффект от них часто требует времени. Сейчас очевидно, исходя из уровня ВВП, инфляции и других индикаторов, санкции уже оказывают влияние", – заявила она.
Бринк отметила, что США и партнеры ввели против РФ беспрецедентные санкции и намерены продолжать это делать.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину ряд стран, в том числе США, а также Евросоюз ввели против РФ несколько пакетов санкций.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.