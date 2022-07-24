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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол США: Думаю, санкции против РФ уже имеют эффект

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Бринк: Санкции работают так, что эффект от них часто требует времени
Бринк: Санкции работают так, что эффект от них часто требует времени
Фото: Ambassador Bridget A. Brink / Twitter

Посол США в Киеве Бриджит Бринк считает, что санкции против России работают. Об этом она заявила в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 24 июля.

"Я думаю, они уже имеют эффект. И санкции работают так, что эффект от них часто требует времени. Сейчас очевидно, исходя из уровня ВВП, инфляции и других индикаторов, санкции уже оказывают влияние", – заявила она.

Бринк отметила, что США и партнеры ввели против РФ беспрецедентные санкции и намерены продолжать это делать.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину ряд стран, в том числе США, а также Евросоюз ввели против РФ несколько пакетов санкций.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, санкции, война России против Украины, Бриджит Бринк
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