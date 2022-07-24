Посол США: Думаю, санкции против РФ уже имеют эффект

Бринк: Санкции работают так, что эффект от них часто требует времени Фото: Ambassador Bridget A. Brink / Twitter

"Я думаю, они уже имеют эффект. И санкции работают так, что эффект от них часто требует времени. Сейчас очевидно, исходя из уровня ВВП, инфляции и других индикаторов, санкции уже оказывают влияние", – заявила она.

Бринк отметила, что США и партнеры ввели против РФ беспрецедентные санкции и намерены продолжать это делать.

Война России против Украины. Главное (обновляется)