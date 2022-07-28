ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Я не с пустыми руками приехал". Науседа в Киеве объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Науседа после встречи с Зеленским в Киеве объявил о новых поставках военной техники в Украину
Науседа после встречи с Зеленским в Киеве объявил о новых поставках военной техники в Украину
Фото: president.gov.ua

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи. Об этом литовский лидер сказал 28 июля в Киеве на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, который пресс-служба Офиса президента транслировала в Telegram.

"Сегодня я тоже приехал не с пустыми руками. Новый пакет помощи – это амуниция и десять бронемашин. Вскоре мы представим антидронные системы, которые производятся в Литве и которые, я знаю, вам нужны, – сказал президент Литовской Республики.

Зеленский поблагодарил литовского коллегу и напомнил, что Литва одной из первых предоставила Украине весомую оборонную поддержку во время полномасштабного вторжения России.

"Я уже рассказывал об этом не раз и с гордостью повторяю, что первые "Стингеры" Украина получила именно от наших литовских друзей", – отметил он.

О том, что Литва "в ближайшее время" предоставит Украине дополнительную военную помощь, в которую входят бронетранспортеры M113 и M577, а также боеприпасы, необходимые для создания резервов, министр обороны страны Арвидас Анушаускас заявил 20 июля в ходе онлайн-заседания контактной группы по вопросам обороны Украины.

Литва 6 июля отправила в Украину турецкий военный беспилотник Bayraktar, деньги на который собирали литовцы. Кроме того, правительство Литвы 11 июля приняло решение о выделении €10 млн помощи Украине

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

По данным Пентагона, в общей сложности только  США выделили Украине около $8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. А с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявляли, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

Теги: Россия, Украина, НАТО, оружие, Литва, вооружение, военная техника, военная помощь, бронетранспортер, боеприпасы, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, президент, безопасность, Гитанас Науседа, брифинг, контактная группа Рамштайн
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это письмо с предчувствием: мы скоро снова будем вместе, я это чувствую". Ребрик опубликовала письмо, адресованное Крыму
"Это письмо с предчувствием: мы скоро снова будем вместе, я это чувствую". Ребрик опубликовала письмо, адресованное Крыму
"Хотелось войти с ней в кадр, но она не хочет". Wellboy рассказал о реакции Тины Кароль на то, что он прекратил работу с Бардашем
"Хотелось войти с ней в кадр, но она не хочет". Wellboy рассказал о реакции Тины Кароль на то, что он прекратил работу с Бардашем
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине
"Позитив, которого так не хватает". Tarabarova спела свой хит "Світло в тобі" вместе с полуторагодовалой дочерью. Видео
"Позитив, которого так не хватает". Tarabarova спела свой хит "Світло в тобі" вместе с полуторагодовалой дочерью. Видео
"Рвань", "Уделала". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик спародировала блогера, сексуально поедающего на камеру морепродукты
"Рвань", "Уделала". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик спародировала блогера, сексуально поедающего на камеру морепродукты
Киевлянка вышла на Крещатик с плакатом "Посигналь, если Путин – х...йло". Известный ведущий отреагировал. Видео
Киевлянка вышла на Крещатик с плакатом "Посигналь, если Путин – х...йло". Известный ведущий отреагировал. Видео
Дорофеева в гардеробной снялась в одной футболке. Видео
Дорофеева в гардеробной снялась в одной футболке. Видео
"Его не берут никакие пули врага". Каменских назвала главное оружие Украины
"Его не берут никакие пули врага". Каменских назвала главное оружие Украины
"Крымский мост, спишь?" Гончаренко показал обнадеживающую улыбку Залужного
"Крымский мост, спишь?" Гончаренко показал обнадеживающую улыбку Залужного
"И слезы, и смех, и объятия". Падалко пришла в гости к Таран в разрушенный жилищный комплекс
"И слезы, и смех, и объятия". Падалко пришла в гости к Таран в разрушенный жилищный комплекс
"Джавелина, Артур-Байрактар, Миродар". В Минюсте назвали самые популярные и самые редкие имена детей, родившихся за первые шесть месяцев 2022 года
"Джавелина, Артур-Байрактар, Миродар". В Минюсте назвали самые популярные и самые редкие имена детей, родившихся за первые шесть месяцев 2022 года
"Мое здоровье не выдерживает". Саливанчук рассказала, почему и куда именно уехала отдыхать
"Мое здоровье не выдерживает". Саливанчук рассказала, почему и куда именно уехала отдыхать
  "Все буде Україна! У єдності наша сила". ВСУ ко Дню украинской государственности презентовали песню "Все буде Україна!" Видео
  "Все буде Україна! У єдності наша сила". ВСУ ко Дню украинской государственности презентовали песню "Все буде Україна!" Видео
"Это иллюстрированный голос поддержки". Тина Кароль презентовала патриотические стикеры
"Это иллюстрированный голос поддержки". Тина Кароль презентовала патриотические стикеры
"Чем дальше от Мордора, тем больше счастья на лицах", "Какой у Аллы потрясающий образ". Галкин снял на видео прогулку Пугачевой с детьми
"Чем дальше от Мордора, тем больше счастья на лицах", "Какой у Аллы потрясающий образ". Галкин снял на видео прогулку Пугачевой с детьми
Арестович показал, как с его помощью раскрыли тайну улыбки Моны Лизы
Арестович показал, как с его помощью раскрыли тайну улыбки Моны Лизы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица" (261541)
2
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом (97000)
3
В очках и с заметно отросшей седой бородой. В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник. Фото (90544)
4
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне (73883)
5
49-летняя Клум снялась без одежды и белья (55312)
6
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе (42479)
7
"Солнечная красавица". 53-летняя Энистон выложила в сеть пляжное фото (36320)
8
"В их паре Могилевская оказалась мужиком", "Дикусар в армии, а он в Америке". В сети комментируют переезд Ямы в США в первый день войны (24207)
 
 
 
 