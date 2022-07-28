"Я не с пустыми руками приехал". Науседа в Киеве объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи

Науседа после встречи с Зеленским в Киеве объявил о новых поставках военной техники в Украину Фото: president.gov.ua

"Сегодня я тоже приехал не с пустыми руками. Новый пакет помощи – это амуниция и десять бронемашин. Вскоре мы представим антидронные системы, которые производятся в Литве и которые, я знаю, вам нужны, – сказал президент Литовской Республики.

Зеленский поблагодарил литовского коллегу и напомнил, что Литва одной из первых предоставила Украине весомую оборонную поддержку во время полномасштабного вторжения России.

"Я уже рассказывал об этом не раз и с гордостью повторяю, что первые "Стингеры" Украина получила именно от наших литовских друзей", – отметил он.

О том, что Литва "в ближайшее время" предоставит Украине дополнительную военную помощь, в которую входят бронетранспортеры M113 и M577, а также боеприпасы, необходимые для создания резервов, министр обороны страны Арвидас Анушаускас заявил 20 июля в ходе онлайн-заседания контактной группы по вопросам обороны Украины.

Литва 6 июля отправила в Украину турецкий военный беспилотник Bayraktar, деньги на который собирали литовцы. Кроме того, правительство Литвы 11 июля приняло решение о выделении €10 млн помощи Украине.