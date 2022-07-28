"Я не с пустыми руками приехал". Науседа в Киеве объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи

"Сегодня я тоже приехал не с пустыми руками. Новый пакет помощи – это амуниция и десять бронемашин. Вскоре мы представим антидронные системы, которые производятся в Литве и которые, я знаю, вам нужны, – сказал президент Литовской Республики.
Зеленский поблагодарил литовского коллегу и напомнил, что Литва одной из первых предоставила Украине весомую оборонную поддержку во время полномасштабного вторжения России.
"Я уже рассказывал об этом не раз и с гордостью повторяю, что первые "Стингеры" Украина получила именно от наших литовских друзей", – отметил он.
О том, что Литва "в ближайшее время" предоставит Украине дополнительную военную помощь, в которую входят бронетранспортеры M113 и M577, а также боеприпасы, необходимые для создания резервов, министр обороны страны Арвидас Анушаускас заявил 20 июля в ходе онлайн-заседания контактной группы по вопросам обороны Украины.
Литва 6 июля отправила в Украину турецкий военный беспилотник Bayraktar, деньги на который собирали литовцы. Кроме того, правительство Литвы 11 июля приняло решение о выделении €10 млн помощи Украине.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
По данным Пентагона, в общей сложности только США выделили Украине около $8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. А с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявляли, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".