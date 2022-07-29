Зеленский: Никто в мире не вкладывается в терроризм больше, чем Россия

"Можно взять любой день в Украине – сегодняшний или любой другой после 24 февраля, – чтобы увидеть, что никто в мире не вкладывается в терроризм больше России", – сказал он.
По мнению Зеленского, такие действия России нуждаются в юридической реакции на глобальном уровне.
"И нет никакой рациональной причины, чтобы такой реакции не было, в частности, в США", – добавил он.
В мае этого года два сенатора – Линдси Грэм и Ричард Блюменталь – подали проект резолюции, подчеркивающий, что Россия совершает террористические акты в Украине.
Комитет Сената США 22 июня одобрил резолюцию. Документ призывал объявить РФ спонсором терроризма, но фактически это не было сделано.
Сенат США 28 июля также одобрил резолюцию. В документе Сенат обратился к госсекретарю США Энтони Блинкену с призывом внести Россию в список стран, поддерживающих терроризм.
Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма.
Сейчас спонсорами терроризма Штаты признали Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию.