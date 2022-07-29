Зеленский: Никто в мире не вкладывается в терроризм больше, чем Россия

По мнению Зеленского, действия России нуждаются в юридической реакции на глобальном уровне Фото: president.gov.ua

"Можно взять любой день в Украине – сегодняшний или любой другой после 24 февраля, – чтобы увидеть, что никто в мире не вкладывается в терроризм больше России", – сказал он.

По мнению Зеленского, такие действия России нуждаются в юридической реакции на глобальном уровне.

"И нет никакой рациональной причины, чтобы такой реакции не было, в частности, в США", – добавил он.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube