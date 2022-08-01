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Байден готов обсуждать новый договор с Россией о неприменении ядерного оружия – Белый дом

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России следует продемонстрировать, что она готова возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями, считает Байден
России следует продемонстрировать, что она готова возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями, считает Байден
Фото: ЕРА

США готовы пересмотреть условия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией, известного как СНВ-III. Об этом говорится в заявлении президента Джозефа Байдена, опубликованном 1 августа на сайте Белого дома.

Байден сообщил о необходимости переговоров накануне 10-й конференции по рассмотрению действия СНВ-III. В случае принятия новый документ будет действовать до 2026 года.

По его словам, для переговоров нужен "добросовестный партнер, готовый действовать".

"Жестокая и неспровоцированная агрессия РФ в Украине нарушила мир в Европе и представляет собой посягательство на фундаментальные принципы международного порядка. В этом контексте РФ следует продемонстрировать, что она готова возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями с США", – говорится в заявлении.

Байден выразил мнение, что Китай как государство, обладающее ядерным оружием и являющееся членом договора, также должен принять ответственность за разработку условий снижения риска атомной войны.

"Ни для одной из наших стран, ни для всего мира нет никакой выгоды сопротивляться участию в вопросах контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия", – считает глава Белого дома.

Контекст:

СНВ-III вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет для подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор был рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять.

В 2021 году администрация Дональда Трампа для его продления требовала подключения к договору Китая и выполнения других условий. Байден продлил договор с Россией после вступления в должность президента в начале 2021 года.

В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

Байден в ответ назвал эти заявления безответственными.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Теги: Россия, США, Китай, ядерное оружие, Джо Байден, Белый дом, война России против Украины
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