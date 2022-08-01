Байден готов обсуждать новый договор с Россией о неприменении ядерного оружия – Белый дом

России следует продемонстрировать, что она готова возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями, считает Байден Фото: ЕРА

Байден сообщил о необходимости переговоров накануне 10-й конференции по рассмотрению действия СНВ-III. В случае принятия новый документ будет действовать до 2026 года.

По его словам, для переговоров нужен "добросовестный партнер, готовый действовать".

"Жестокая и неспровоцированная агрессия РФ в Украине нарушила мир в Европе и представляет собой посягательство на фундаментальные принципы международного порядка. В этом контексте РФ следует продемонстрировать, что она готова возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями с США", – говорится в заявлении.

Байден выразил мнение, что Китай как государство, обладающее ядерным оружием и являющееся членом договора, также должен принять ответственность за разработку условий снижения риска атомной войны.

"Ни для одной из наших стран, ни для всего мира нет никакой выгоды сопротивляться участию в вопросах контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия", – считает глава Белого дома.