Байден готов обсуждать новый договор с Россией о неприменении ядерного оружия – Белый дом

Байден сообщил о необходимости переговоров накануне 10-й конференции по рассмотрению действия СНВ-III. В случае принятия новый документ будет действовать до 2026 года.
По его словам, для переговоров нужен "добросовестный партнер, готовый действовать".
"Жестокая и неспровоцированная агрессия РФ в Украине нарушила мир в Европе и представляет собой посягательство на фундаментальные принципы международного порядка. В этом контексте РФ следует продемонстрировать, что она готова возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями с США", – говорится в заявлении.
Байден выразил мнение, что Китай как государство, обладающее ядерным оружием и являющееся членом договора, также должен принять ответственность за разработку условий снижения риска атомной войны.
"Ни для одной из наших стран, ни для всего мира нет никакой выгоды сопротивляться участию в вопросах контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия", – считает глава Белого дома.
СНВ-III вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет для подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор был рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять.
В 2021 году администрация Дональда Трампа для его продления требовала подключения к договору Китая и выполнения других условий. Байден продлил договор с Россией после вступления в должность президента в начале 2021 года.
В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
Байден в ответ назвал эти заявления безответственными.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.