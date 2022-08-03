ГОРДОН
 
 
МИР

Шольц обвинил Россию в задержке возвращения турбины для "Северного потока"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шольц заявил, что турбина для "Северного потока" готова для транспортировки в Россию
Шольц заявил, что турбина для "Северного потока" готова для транспортировки в Россию
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц 3 августа приехал на предприятие Siemens Energy в городе Мюльхайм-на-Руре (Германия) осмотреть полученную после канадского ремонта турбину "Северного потока". Он заявил, что турбину можно транспортировать и использовать в любое время, сообщает Reuters 3 августа.

Шольц констатировал, что невыполнение Россией контрактов на поставку газа не имеет никаких технических причин. Канцлер обвинил Россию в задержке возвращения турбины для "Северного потока", пишет Reuters.

21 июля агентство Reuters сообщило, что РФ не предоставила документы, необходимые для ввоза турбины в Россию. Поэтому агрегат, 17 июля доставленный в Кельн после ремонта в Канаде, по-прежнему находится в Германии и сроки отправки в Россию неизвестны.

Министр экономики Германии, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек сказал, что "иногда создается впечатление", что Москва больше не хочет забирать турбину. Действия России, по мнению Хабека, означают, что "предлог технических проблем на самом деле имеет политическую подоплеку, а это противоположно тому, чтобы быть гарантом энергетической безопасности в Европе".

25 июля российский газовый монополист "Газпром" предупредил, что с 27 июля останавливает для ремонта еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области (РФ) и будет прокачивать по "Северному потоку" в Европу не более 33 млн м³ в сутки, то есть на уровне 20% от мощности газопровода.

"Интерфакс" днем 27 июля писало, что прокачка по "Северному потоку" сократилась до 31 млн м³ в сутки при номинальной пропускной способности газопровода 167 млн м³ в сутки.

В правительстве Германии 27 июля заверили, что не видят препятствий для транспортировки турбины для "Северного потока" в Россию.

Контекст:

"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд м³ газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.

С 16 июня российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

7 июля вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину, находящуюся на ремонте. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение недопустимым исключением из санкций и сказал, что украинцы никогда его не воспримут.

С 11-го до 21 июля "Газпром" полностью останавливал поставки газа в Германию, объяснив это плановым ремонтом.

Президент России Владимир Путин 19 июля заявил, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, сказал глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки

В тот же день он предложил запустить для перекачки газа в Европу несертифицированный и не функционирующий "Северный поток – 2". Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ответила, что турбина уже находится в пути к месту эксплуатации и после ее получения у РФ "нет предлога для отказа от поставок газа" по "Северному потоку". 

Теги: Газпром, Россия, Владимир Путин, Германия, Канада, санкции, экономика, Кремль, ФРГ, газопровод, Северный поток, монополия, Европа, Siemens, Reuters, турбины, российский газ, Роберт Хабек, ЕС, Олаф Шольц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Увеличивший мышцы с помощью инъекций бразильский TikTok-блогер скончался в день своего 55-летия
  Увеличивший мышцы с помощью инъекций бразильский TikTok-блогер скончался в день своего 55-летия
"Какой ужас!", "Она точно ку-ку", "Достояние страны". Волочкова выставила к объективу свои голые ноги. В сети возмутились
"Какой ужас!", "Она точно ку-ку", "Достояние страны". Волочкова выставила к объективу свои голые ноги. В сети возмутились
Огневич о коллегах, покинувших Украину: Артист это не та профессия, когда можно отсиживаться где-то в зарослях
Огневич о коллегах, покинувших Украину: Артист – это не та профессия, когда можно отсиживаться где-то в зарослях
"Валера, хочу арбуз!" Мозговая поделилась мемом о Залужном. Фото
"Валера, хочу арбуз!" Мозговая поделилась мемом о Залужном. Фото
"Выпила много обезболивающих и пошла играть". Саливанчук показала ролик из театра и рассказала о травме
"Выпила много обезболивающих и пошла играть". Саливанчук показала ролик из театра и рассказала о травме
49-летняя Клум снялась в леопардовом бикини
49-летняя Клум снялась в леопардовом бикини
Арестович в свой день рождения показал свежее селфи. Подборка его семейных снимков
Арестович в свой день рождения показал свежее селфи. Подборка его семейных снимков
"Доброго вечора, ми з України!" Известный грузинский художник изобразил встречу Залужного с лежащим в темной комнате Путиным и указал время
"Доброго вечора, ми з України!" Известный грузинский художник изобразил встречу Залужного с лежащим в темной комнате Путиным и указал время
"У меня были планы возвращаться". Tayanna рассказала, чем занимается на Бали и когда планирует вернуться в Украину
"У меня были планы возвращаться". Tayanna рассказала, чем занимается на Бали и когда планирует вернуться в Украину
Вайкуле поддержала Украину на концерте в Латвии и отказалась от выступлений в РФ
Вайкуле поддержала Украину на концерте в Латвии и отказалась от выступлений в РФ
  "У меня есть свой автомат – шестиструнный". Бабкин рассказал, почему не записался в тероборону
  "У меня есть свой автомат – шестиструнный". Бабкин рассказал, почему не записался в тероборону
Жена Макаревича крупным планом показала их сына
Жена Макаревича крупным планом показала их сына
"Пацан обещает крутой контент". MamaRika впервые показала лицо годовалого сына и завела ему собственную страницу в соцсети
"Пацан обещает крутой контент". MamaRika впервые показала лицо годовалого сына и завела ему собственную страницу в соцсети
Маск показал фото, на котором у него с сыном от певицы Граймс одинаковые прически
Маск показал фото, на котором у него с сыном от певицы Граймс одинаковые прически
Крупин показал, как выглядят авто украинских защитников после обстрела оккупантами, и объявил сбор на новый транспорт
Крупин показал, как выглядят авто украинских защитников после обстрела оккупантами, и объявил сбор на новый транспорт
Пивоваров, Джеджула, Астафьева и другие приняли участие в благотворительном проекте в поддержку детей-переселенцев
Пивоваров, Джеджула, Астафьева и другие приняли участие в благотворительном проекте в поддержку детей-переселенцев
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (201898)
2
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины (178984)
3
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом (178480)
4
Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест (128010)
5
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги (127817)
6
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир" (123147)
7
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями (103864)
8
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео (51096)
 
 
 
 