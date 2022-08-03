Шольц обвинил Россию в задержке возвращения турбины для "Северного потока"

Шольц констатировал, что невыполнение Россией контрактов на поставку газа не имеет никаких технических причин. Канцлер обвинил Россию в задержке возвращения турбины для "Северного потока", пишет Reuters.
21 июля агентство Reuters сообщило, что РФ не предоставила документы, необходимые для ввоза турбины в Россию. Поэтому агрегат, 17 июля доставленный в Кельн после ремонта в Канаде, по-прежнему находится в Германии и сроки отправки в Россию неизвестны.
Министр экономики Германии, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек сказал, что "иногда создается впечатление", что Москва больше не хочет забирать турбину. Действия России, по мнению Хабека, означают, что "предлог технических проблем на самом деле имеет политическую подоплеку, а это противоположно тому, чтобы быть гарантом энергетической безопасности в Европе".
25 июля российский газовый монополист "Газпром" предупредил, что с 27 июля останавливает для ремонта еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области (РФ) и будет прокачивать по "Северному потоку" в Европу не более 33 млн м³ в сутки, то есть на уровне 20% от мощности газопровода.
"Интерфакс" днем 27 июля писало, что прокачка по "Северному потоку" сократилась до 31 млн м³ в сутки при номинальной пропускной способности газопровода 167 млн м³ в сутки.
В правительстве Германии 27 июля заверили, что не видят препятствий для транспортировки турбины для "Северного потока" в Россию.
"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд м³ газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.
С 16 июня российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
7 июля вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину, находящуюся на ремонте. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение недопустимым исключением из санкций и сказал, что украинцы никогда его не воспримут.
С 11-го до 21 июля "Газпром" полностью останавливал поставки газа в Германию, объяснив это плановым ремонтом.
Президент России Владимир Путин 19 июля заявил, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, сказал глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки.
В тот же день он предложил запустить для перекачки газа в Европу несертифицированный и не функционирующий "Северный поток – 2". Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ответила, что турбина уже находится в пути к месту эксплуатации и после ее получения у РФ "нет предлога для отказа от поставок газа" по "Северному потоку".