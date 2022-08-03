Шольц обвинил Россию в задержке возвращения турбины для "Северного потока"

Шольц заявил, что турбина для "Северного потока" готова для транспортировки в Россию Фото: EPA

Шольц констатировал, что невыполнение Россией контрактов на поставку газа не имеет никаких технических причин. Канцлер обвинил Россию в задержке возвращения турбины для "Северного потока", пишет Reuters.

21 июля агентство Reuters сообщило, что РФ не предоставила документы, необходимые для ввоза турбины в Россию. Поэтому агрегат, 17 июля доставленный в Кельн после ремонта в Канаде, по-прежнему находится в Германии и сроки отправки в Россию неизвестны.

Министр экономики Германии, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек сказал, что "иногда создается впечатление", что Москва больше не хочет забирать турбину. Действия России, по мнению Хабека, означают, что "предлог технических проблем на самом деле имеет политическую подоплеку, а это противоположно тому, чтобы быть гарантом энергетической безопасности в Европе".

25 июля российский газовый монополист "Газпром" предупредил, что с 27 июля останавливает для ремонта еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области (РФ) и будет прокачивать по "Северному потоку" в Европу не более 33 млн м³ в сутки, то есть на уровне 20% от мощности газопровода.

"Интерфакс" днем 27 июля писало, что прокачка по "Северному потоку" сократилась до 31 млн м³ в сутки при номинальной пропускной способности газопровода 167 млн м³ в сутки.

В правительстве Германии 27 июля заверили, что не видят препятствий для транспортировки турбины для "Северного потока" в Россию.