Ничто не мешает транспортировке турбины для "Северного потока" в Россию – правительство Германии

Турбина для "Северного потока" по-прежнему не востребована Россией и находится в Германии (иллюстративное фото) Фото: EPA

"С нашей точки зрения, ничто не мешает транспортировке турбины в Россию", – заявила представитель немецкого правительства.

21 июля агентство Reuters сообщило, что РФ не предоставила документы, необходимые для ввоза турбины в Россию. Поэтому агрегат, 17 июля доставленный в Кельн после ремонта в Канаде, по-прежнему находится в Германии и сроки отправки в Россию неизвестны.

Министр экономики Германии, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек сказал, что "иногда создается впечатление", что Москва больше не хочет забирать турбину. Действия России, по мнению Хабека, означают, что "предлог технических проблем на самом деле имеет политическую подоплеку, а это противоположно тому, чтобы быть гарантом энергетической безопасности в Европе".

25 июля российский газовый монополист "Газпром" предупредил, что с 27 июля останавливает для ремонта еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области (РФ) и будет прокачивать по "Северному потоку" в Европу не более 33 млн м³ в сутки, то есть на уровне 20% от мощности газопровода.

"Интерфакс" днем 27 июля писал, что прокачка по "Северному потоку" сократилась до 31 млн м³ в сутки при номинальной пропускной способности газопровода 167 млн м³ в сутки.