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Ничто не мешает транспортировке турбины для "Северного потока" в Россию – правительство Германии

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Турбина для "Северного потока" по-прежнему не востребована Россией и находится в Германии (иллюстративное фото)
Турбина для "Северного потока" по-прежнему не востребована Россией и находится в Германии (иллюстративное фото)
Фото: EPA

Препятствий для отправки в РФ турбины для газопровода "Северный поток" нет, заявила представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн. Об этом в закрытой ленте сообщает деловое издание Dow Jones, слова Хоффманн цитирует российское агентство "Интерфакс".

"С нашей точки зрения, ничто не мешает транспортировке турбины в Россию", – заявила представитель немецкого правительства.

21 июля агентство Reuters сообщило, что РФ не предоставила документы, необходимые для ввоза турбины в Россию. Поэтому агрегат, 17 июля доставленный в Кельн после ремонта в Канаде, по-прежнему находится в Германии и сроки отправки в Россию неизвестны.

Министр экономики Германии, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек сказал, что "иногда создается впечатление", что Москва больше не хочет забирать турбину. Действия России, по мнению Хабека, означают, что "предлог технических проблем на самом деле имеет политическую подоплеку, а это противоположно тому, чтобы быть гарантом энергетической безопасности в Европе".

25 июля российский газовый монополист "Газпром" предупредил, что с 27 июля останавливает для ремонта еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области (РФ) и будет прокачивать по "Северному потоку" в Европу не более 33 млн м³ в сутки, то есть на уровне 20% от мощности газопровода.

"Интерфакс" днем 27 июля писал, что прокачка по "Северному потоку" сократилась до 31 млн м³ в сутки при номинальной пропускной способности газопровода 167 млн м³ в сутки.

Контекст:

"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд м³ газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.

С 16 июня российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

7 июля Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину, находящуюся на ремонте. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение недопустимым исключением из санкций и сказал, что украинцы никогда его не воспримут.

С 11-го до 21 июля "Газпром" полностью останавливал поставки газа в Германию, объяснив это плановым ремонтом. Как пишет Reuters, вчера трубопровод снова начал работать, но по-прежнему – на пониженной мощности. 

Президент России Владимир Путин 19 июля заявил, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, сказал глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки

В тот же день он предложил запустить для перекачки газа в Европу несертифицированный и не функционирующий "Северный поток – 2". Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ответила, что турбина уже находится в пути к месту эксплуатации и после ее получения у РФ "нет предлога для отказа от поставок газа" по "Северному потоку". 

Теги: Газпром, Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, Канада, санкции, экономика, Москва, Кремль, ФРГ, газопровод, Северный поток, Кельн, Европа, Siemens, турбины, Dow Jones, российский газ, Роберт Хабек, ЕС
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