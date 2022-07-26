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"Может привести к нештатным ситуациям". Оператор ГТС Украины зафиксировал резкий рост давления в газопроводе на границе с РФ, "Газпром" ни о чем не предупреждал

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Несогласованные действия "Газпрома" могут вызвать нештатную ситуацию в украинской ГТС
Несогласованные действия "Газпрома" могут вызвать нештатную ситуацию в украинской ГТС
Фото: Оператор ГТС України / Facebook

Диспетчеры оператора ГТС Украины зафиксировали резкий рост давления на магистральном газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород" на участке "государственная граница РФ – Украина". Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ОАО "Газпром", сообщает 25 июля в Facebook пресс-служба ОГТСУ.

"ОГТСУ проинформировал "Газпром", что несвоевременная подача информации о переключении и изменении режимов может привести к внештатным ситуациям на магистральном газопроводе", – говорится в сообщении.

Кроме того, компания – оператор украинской ГТС напомнила российскому газовому монополисту о необходимости согласования действий согласно алгоритму, определенному действующим между операторами газотранспортных систем Украины и РФ соглашением.

"Такие несогласованные действия "Газпрома" вызывают беспокойство. Оператор ГТС Украины настаивает, что оператор российской ГТС должен предоставлять информацию о причинах такого поведения в рамках стандартов соглашений между операторами. Несвоевременное информирование оператора несет потенциальные риски для штатной работы украинской ГТС", – сказано в заявлении украинской стороны.

В ОГТСУ напомнили, что в 2009 году при аналогичных обстоятельствах из-за несогласованных действий между операторами произошла авария на газопроводе Туркменистана.

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Особенно опасным такой шаг выглядит для Европы, после того, как "Газпром" снова снизил транзит через "Северный поток – 1" до 33 млн м³ в сутки", – обратил внимание генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

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Контекст:

В июне 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Он объяснил это несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта в Канаде.

Генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон объяснил, что для наращивания объемов поставок газа в Европу у РФ есть все возможности. По его словам, даже после возвращения турбины "Газпром" найдет повод и далее сокращать поставки газа в ЕС.

25 июля российское пропагандистское "РИА Новости" сообщило, что "Газпром" намерен остановить еще одну турбину Siemens на "Северном потоке", и с 7.00 27 июля прокачивать по газопроводу не более 33 млн м³ в сутки (против нынешних максимум 67 млн м³). Таким образом, поставки российского газа в Европу по газопроводу сокращаются до 20% от мощности "Северного потока", констатировали в росСМИ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью dpa, опубликованном изданием Die Zeit, заявила, что "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 25 июля заявил, что Россия ведет откровенную газовую войну против объединенной Европы, и в ответ нужно ужесточать санкции.

Теги: Газпром, Украина, санкции, Ужгород, граница, ГТС, газопровод, транзит, Северный поток, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российский газ, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины, давление, Sergiy Makogon
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