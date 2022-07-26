"Может привести к нештатным ситуациям". Оператор ГТС Украины зафиксировал резкий рост давления в газопроводе на границе с РФ, "Газпром" ни о чем не предупреждал

"ОГТСУ проинформировал "Газпром", что несвоевременная подача информации о переключении и изменении режимов может привести к внештатным ситуациям на магистральном газопроводе", – говорится в сообщении.
Кроме того, компания – оператор украинской ГТС напомнила российскому газовому монополисту о необходимости согласования действий согласно алгоритму, определенному действующим между операторами газотранспортных систем Украины и РФ соглашением.
"Такие несогласованные действия "Газпрома" вызывают беспокойство. Оператор ГТС Украины настаивает, что оператор российской ГТС должен предоставлять информацию о причинах такого поведения в рамках стандартов соглашений между операторами. Несвоевременное информирование оператора несет потенциальные риски для штатной работы украинской ГТС", – сказано в заявлении украинской стороны.
В ОГТСУ напомнили, что в 2009 году при аналогичных обстоятельствах из-за несогласованных действий между операторами произошла авария на газопроводе Туркменистана.
Особенно опасным такой шаг выглядит для Европы, после того, как "Газпром" снова снизил транзит через "Северный поток – 1" до 33 млн м³ в сутки", – обратил внимание генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.
В июне 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Он объяснил это несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта в Канаде.
Генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон объяснил, что для наращивания объемов поставок газа в Европу у РФ есть все возможности. По его словам, даже после возвращения турбины "Газпром" найдет повод и далее сокращать поставки газа в ЕС.
25 июля российское пропагандистское "РИА Новости" сообщило, что "Газпром" намерен остановить еще одну турбину Siemens на "Северном потоке", и с 7.00 27 июля прокачивать по газопроводу не более 33 млн м³ в сутки (против нынешних максимум 67 млн м³). Таким образом, поставки российского газа в Европу по газопроводу сокращаются до 20% от мощности "Северного потока", констатировали в росСМИ.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью dpa, опубликованном изданием Die Zeit, заявила, что "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 25 июля заявил, что Россия ведет откровенную газовую войну против объединенной Европы, и в ответ нужно ужесточать санкции.