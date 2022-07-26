"Может привести к нештатным ситуациям". Оператор ГТС Украины зафиксировал резкий рост давления в газопроводе на границе с РФ, "Газпром" ни о чем не предупреждал

"ОГТСУ проинформировал "Газпром", что несвоевременная подача информации о переключении и изменении режимов может привести к внештатным ситуациям на магистральном газопроводе", – говорится в сообщении.

Кроме того, компания – оператор украинской ГТС напомнила российскому газовому монополисту о необходимости согласования действий согласно алгоритму, определенному действующим между операторами газотранспортных систем Украины и РФ соглашением.

"Такие несогласованные действия "Газпрома" вызывают беспокойство. Оператор ГТС Украины настаивает, что оператор российской ГТС должен предоставлять информацию о причинах такого поведения в рамках стандартов соглашений между операторами. Несвоевременное информирование оператора несет потенциальные риски для штатной работы украинской ГТС", – сказано в заявлении украинской стороны.

В ОГТСУ напомнили, что в 2009 году при аналогичных обстоятельствах из-за несогласованных действий между операторами произошла авария на газопроводе Туркменистана.

Особенно опасным такой шаг выглядит для Европы, после того, как "Газпром" снова снизил транзит через "Северный поток – 1" до 33 млн м³ в сутки", – обратил внимание генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.