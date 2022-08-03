После удара ВСУ по эшелону оккупантов в Херсонской области ветка ж/д сообщения с Крымом будет уязвимой – британская разведка

"После украинского удара по российскому эшелону с боеприпасами в Херсонской области на юге Украины маловероятно, что железнодорожное сообщение, соединяющее Херсон с Крымом, останется в рабочем состоянии. Российские силы, скорее всего, отремонтируют железнодорожную ветку в течение нескольких дней, хотя она останется уязвимой для них и их пути снабжения из Крыма в Херсон", – говорится в сообщении.
В разведке также отметили, что Россия позиционировала паромную переправу, недавно установленную вместо поврежденного Антоновского моста через реку Днепр в Херсоне, как гражданскую, однако российские вооруженные силы "почти наверняка будут использовать ее для переброски войск и материально-технического обеспечения".
"Вполне вероятно, что мы увидим рост числа мирных жителей, пытающихся покинуть Херсон и его окрестности, поскольку боевые действия продолжаются, а нехватка продовольствия усугубляется", – заявили в ведомстве.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 August 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 3, 2022
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29 июля ночью в Брилевке был взорван склад боеприпасов оккупантов. 31 июля ВСУ нанесли удар по эшелону с живой силой и техникой, который прибыл на станцию Брилевка. По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, удар был нанесен ракетами HIMARS, ликвидированы около 80 оккупантов, более 200 получили ранения.
Врио главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий сообщал 2 августа, что оккупанты отселили жителей Брилевки от железной дороги, а саму станцию окружили, чтобы местные жители не передавали ВСУ данные о движении российской техники.