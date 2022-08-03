ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

После удара ВСУ по эшелону оккупантов в Херсонской области ветка ж/д сообщения с Крымом будет уязвимой – британская разведка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
31 июля ВСУ нанесли удар по эшелону с живой силой и техникой оккупантов в Херсонской области
31 июля ВСУ нанесли удар по эшелону с живой силой и техникой оккупантов в Херсонской области
Фото: depositphotos.com

После уничтожения эшелона российской военной техники в Брилевке Херсонской области маловероятно, что железнодорожное сообщение РФ с оккупированным Крымом останется в рабочем состоянии. Об этом 3 августа в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"После украинского удара по российскому эшелону с боеприпасами в Херсонской области на юге Украины маловероятно, что железнодорожное сообщение, соединяющее Херсон с Крымом, останется в рабочем состоянии. Российские силы, скорее всего, отремонтируют железнодорожную ветку в течение нескольких дней, хотя она останется уязвимой для них и их пути снабжения из Крыма в Херсон", – говорится в сообщении.

В разведке также отметили, что Россия позиционировала паромную переправу, недавно установленную вместо поврежденного Антоновского моста через реку Днепр в Херсоне, как гражданскую, однако российские вооруженные силы "почти наверняка будут использовать ее для переброски войск и материально-технического обеспечения".

"Вполне вероятно, что мы увидим рост числа мирных жителей, пытающихся покинуть Херсон и его окрестности, поскольку боевые действия продолжаются, а нехватка продовольствия усугубляется", – заявили в ведомстве.

Контекст:

29 июля ночью в Брилевке был взорван склад боеприпасов оккупантов. 31 июля ВСУ нанесли удар по эшелону с живой силой и техникой, который прибыл на станцию Брилевка. По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, удар был нанесен ракетами HIMARS, ликвидированы около 80 оккупантов, более 200 получили ранения.

Врио главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий сообщал 2 августа, что оккупанты отселили жителей Брилевки от железной дороги, а саму станцию окружили, чтобы местные жители не передавали ВСУ данные о движении российской техники.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, Херсонская область, железная дорога, разведка, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Увеличивший мышцы с помощью инъекций бразильский TikTok-блогер скончался в день своего 55-летия
  Увеличивший мышцы с помощью инъекций бразильский TikTok-блогер скончался в день своего 55-летия
"Какой ужас!", "Она точно ку-ку", "Достояние страны". Волочкова выставила к объективу свои голые ноги. В сети возмутились
"Какой ужас!", "Она точно ку-ку", "Достояние страны". Волочкова выставила к объективу свои голые ноги. В сети возмутились
Огневич о коллегах, покинувших Украину: Артист это не та профессия, когда можно отсиживаться где-то в зарослях
Огневич о коллегах, покинувших Украину: Артист – это не та профессия, когда можно отсиживаться где-то в зарослях
"Валера, хочу арбуз!" Мозговая поделилась мемом о Залужном. Фото
"Валера, хочу арбуз!" Мозговая поделилась мемом о Залужном. Фото
"Выпила много обезболивающих и пошла играть". Саливанчук показала ролик из театра и рассказала о травме
"Выпила много обезболивающих и пошла играть". Саливанчук показала ролик из театра и рассказала о травме
49-летняя Клум снялась в леопардовом бикини
49-летняя Клум снялась в леопардовом бикини
Арестович в свой день рождения показал свежее селфи. Подборка его семейных снимков
Арестович в свой день рождения показал свежее селфи. Подборка его семейных снимков
"Доброго вечора, ми з України!" Известный грузинский художник изобразил встречу Залужного с лежащим в темной комнате Путиным и указал время
"Доброго вечора, ми з України!" Известный грузинский художник изобразил встречу Залужного с лежащим в темной комнате Путиным и указал время
"У меня были планы возвращаться". Tayanna рассказала, чем занимается на Бали и когда планирует вернуться в Украину
"У меня были планы возвращаться". Tayanna рассказала, чем занимается на Бали и когда планирует вернуться в Украину
Вайкуле поддержала Украину на концерте в Латвии и отказалась от выступлений в РФ
Вайкуле поддержала Украину на концерте в Латвии и отказалась от выступлений в РФ
  "У меня есть свой автомат – шестиструнный". Бабкин рассказал, почему не записался в тероборону
  "У меня есть свой автомат – шестиструнный". Бабкин рассказал, почему не записался в тероборону
Жена Макаревича крупным планом показала их сына
Жена Макаревича крупным планом показала их сына
"Пацан обещает крутой контент". MamaRika впервые показала лицо годовалого сына и завела ему собственную страницу в соцсети
"Пацан обещает крутой контент". MamaRika впервые показала лицо годовалого сына и завела ему собственную страницу в соцсети
Маск показал фото, на котором у него с сыном от певицы Граймс одинаковые прически
Маск показал фото, на котором у него с сыном от певицы Граймс одинаковые прически
Крупин показал, как выглядят авто украинских защитников после обстрела оккупантами, и объявил сбор на новый транспорт
Крупин показал, как выглядят авто украинских защитников после обстрела оккупантами, и объявил сбор на новый транспорт
Пивоваров, Джеджула, Астафьева и другие приняли участие в благотворительном проекте в поддержку детей-переселенцев
Пивоваров, Джеджула, Астафьева и другие приняли участие в благотворительном проекте в поддержку детей-переселенцев
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (201898)
2
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины (178984)
3
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом (178480)
4
Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест (128010)
5
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги (127817)
6
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир" (123147)
7
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями (103864)
8
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео (51096)
 
 
 
 