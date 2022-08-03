После удара ВСУ по эшелону оккупантов в Херсонской области ветка ж/д сообщения с Крымом будет уязвимой – британская разведка

31 июля ВСУ нанесли удар по эшелону с живой силой и техникой оккупантов в Херсонской области Фото: depositphotos.com

"После украинского удара по российскому эшелону с боеприпасами в Херсонской области на юге Украины маловероятно, что железнодорожное сообщение, соединяющее Херсон с Крымом, останется в рабочем состоянии. Российские силы, скорее всего, отремонтируют железнодорожную ветку в течение нескольких дней, хотя она останется уязвимой для них и их пути снабжения из Крыма в Херсон", – говорится в сообщении.

В разведке также отметили, что Россия позиционировала паромную переправу, недавно установленную вместо поврежденного Антоновского моста через реку Днепр в Херсоне, как гражданскую, однако российские вооруженные силы "почти наверняка будут использовать ее для переброски войск и материально-технического обеспечения".

"Вполне вероятно, что мы увидим рост числа мирных жителей, пытающихся покинуть Херсон и его окрестности, поскольку боевые действия продолжаются, а нехватка продовольствия усугубляется", – заявили в ведомстве.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 August 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/1I5Vh63lf8 — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 3, 2022