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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются защитить мосты в Херсоне от ударов ВСУ – британская разведка

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Российские захватчики хотят починить Антоновский мост и защитить от последующих ударов ВСУ
Российские захватчики хотят починить Антоновский мост и защитить от последующих ударов ВСУ
Скриншот: Наш Херсон / Telegram

Специальное радарное оборудование, призванное усложнить наведение украинских ракет на мосты под Херсоном, имеющие стратегическое значение, могли использовать российские захватчики. Об этом 4 августа в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Российские силы почти наверняка установили пирамидальные радарные отражатели в воде возле недавно поврежденного Антоновского моста и возле недавно поврежденного соседнего железнодорожного моста в Херсоне", – сказано в сообщении.

Как объяснили в минобороны Великобритании, отражатели используются, чтобы затруднить наведение ракет на мосты. Установка отражателей подчеркивает угрозу, которую Россия ощущает от увеличения дальности и точности систем, поставляемых Западом.

В британской разведке отмечают, что украинские ракетные и артиллерийские подразделения продолжают наносить удары по опорным пунктам российских войск, скоплениям личного состава, базам материально-технического обеспечения и складам боеприпасов.

"Это, скорее всего, повлияет на материально-техническое снабжение российских войск и окажет давление на российские подразделения боевого обеспечения", – делают вывод британские военные.

Англичане констатируют, что 3 августа первое судно с украинским зерном прибыло в пролив Босфор, пройдя транзитом через Черное море из Одессы.

"Успех этого транзита почти наверняка приведет к более частым транзитам в обоих направлениях. Устранение последствий морской блокады, которая действовала с февраля, останется логистической проблемой", – считают в минобороны Великобритании.

Контекст:

Антоновский мост расположен между Херсоном и Олешками, имеет стратегическое значение. В первые дни войны за него шли ожесточенные бои, украинские защитники были вынуждены отступить, но не взорвали объект.

В британской разведке считают, что этот мост – ключевая уязвимость для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территорию, которую она оккупировала к западу от реки.

О первых повреждениях моста стало известно 19 июля. Оккупанты тогда решили ограничить по нему движение.

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила 26 июля, что Вооруженные силы Украины повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе. По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и перемещал личный состав.

В ночь на 27 июля украинские военные ночью нанесли новые "филигранные" удары по Антоновскому мосту, проинформировала Гуменюк.

Назначенный РФ "замглавы военно-гражданской администрации области" коллаборант Кирилл Стремоусов заявил в тот же день, что движение по мосту перекрыто. Он добавил, что ВСУ также повредили железнодорожный мост через Днепр под Херсоном. СМИ опубликовали видео с последствиями ударов по мосту.

По словам главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия, Антоновский мост после ударов ВСУ не разрушен, но проезд по нему невозможен. Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский считает, что быстро оккупанты его не смогут восстановить.

30 июля ВСУ нанесли удар по железнодорожному мосту под Херсоном, в результате оккупанты лишились возможности перевозить по нему технику.

Оккупанты пытаются компенсировать невозможность использования моста паромными переправами.

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