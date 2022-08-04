Оккупанты пытаются защитить мосты в Херсоне от ударов ВСУ – британская разведка

"Российские силы почти наверняка установили пирамидальные радарные отражатели в воде возле недавно поврежденного Антоновского моста и возле недавно поврежденного соседнего железнодорожного моста в Херсоне", – сказано в сообщении.
(5/6) Russian forces have almost certainly positioned pyramidal radar reflectors in the water near the recently damaged Antonivskiy Bridge and by the recently damaged nearby rail bridge, both of which cross over the Dnipro River in Kherson, southern Ukraine.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 4, 2022
Как объяснили в минобороны Великобритании, отражатели используются, чтобы затруднить наведение ракет на мосты. Установка отражателей подчеркивает угрозу, которую Россия ощущает от увеличения дальности и точности систем, поставляемых Западом.
(6/6) The radar reflectors are likely being used to hide the bridge from synthetic aperture radar imagery and possible missile targeting equipment. This highlights the threat Russia feels from the increased range and precision of Western-supplied systems.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 4, 2022
В британской разведке отмечают, что украинские ракетные и артиллерийские подразделения продолжают наносить удары по опорным пунктам российских войск, скоплениям личного состава, базам материально-технического обеспечения и складам боеприпасов.
"Это, скорее всего, повлияет на материально-техническое снабжение российских войск и окажет давление на российские подразделения боевого обеспечения", – делают вывод британские военные.
(2/6) This will highly likely impact Russian military logistical resupply and put pressure on Russian military combat support elements.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 4, 2022
Англичане констатируют, что 3 августа первое судно с украинским зерном прибыло в пролив Босфор, пройдя транзитом через Черное море из Одессы.
"Успех этого транзита почти наверняка приведет к более частым транзитам в обоих направлениях. Устранение последствий морской блокады, которая действовала с февраля, останется логистической проблемой", – считают в минобороны Великобритании.
(4/6) Clearing the backlog caused by the blockade that has been in place since February 2022 will remain a logistical challenge.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 4, 2022
Антоновский мост расположен между Херсоном и Олешками, имеет стратегическое значение. В первые дни войны за него шли ожесточенные бои, украинские защитники были вынуждены отступить, но не взорвали объект.
В британской разведке считают, что этот мост – ключевая уязвимость для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территорию, которую она оккупировала к западу от реки.
О первых повреждениях моста стало известно 19 июля. Оккупанты тогда решили ограничить по нему движение.
Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила 26 июля, что Вооруженные силы Украины повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе. По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и перемещал личный состав.
В ночь на 27 июля украинские военные ночью нанесли новые "филигранные" удары по Антоновскому мосту, проинформировала Гуменюк.
Назначенный РФ "замглавы военно-гражданской администрации области" коллаборант Кирилл Стремоусов заявил в тот же день, что движение по мосту перекрыто. Он добавил, что ВСУ также повредили железнодорожный мост через Днепр под Херсоном. СМИ опубликовали видео с последствиями ударов по мосту.
По словам главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия, Антоновский мост после ударов ВСУ не разрушен, но проезд по нему невозможен. Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский считает, что быстро оккупанты его не смогут восстановить.
30 июля ВСУ нанесли удар по железнодорожному мосту под Херсоном, в результате оккупанты лишились возможности перевозить по нему технику.
Оккупанты пытаются компенсировать невозможность использования моста паромными переправами.