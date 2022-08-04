Оккупанты пытаются защитить мосты в Херсоне от ударов ВСУ – британская разведка

Российские захватчики хотят починить Антоновский мост и защитить от последующих ударов ВСУ Скриншот: Наш Херсон / Telegram

"Российские силы почти наверняка установили пирамидальные радарные отражатели в воде возле недавно поврежденного Антоновского моста и возле недавно поврежденного соседнего железнодорожного моста в Херсоне", – сказано в сообщении.

(5/6) Russian forces have almost certainly positioned pyramidal radar reflectors in the water near the recently damaged Antonivskiy Bridge and by the recently damaged nearby rail bridge, both of which cross over the Dnipro River in Kherson, southern Ukraine. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 4, 2022

Как объяснили в минобороны Великобритании, отражатели используются, чтобы затруднить наведение ракет на мосты. Установка отражателей подчеркивает угрозу, которую Россия ощущает от увеличения дальности и точности систем, поставляемых Западом.

(6/6) The radar reflectors are likely being used to hide the bridge from synthetic aperture radar imagery and possible missile targeting equipment. This highlights the threat Russia feels from the increased range and precision of Western-supplied systems. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 4, 2022

В британской разведке отмечают, что украинские ракетные и артиллерийские подразделения продолжают наносить удары по опорным пунктам российских войск, скоплениям личного состава, базам материально-технического обеспечения и складам боеприпасов.

"Это, скорее всего, повлияет на материально-техническое снабжение российских войск и окажет давление на российские подразделения боевого обеспечения", – делают вывод британские военные.

(2/6) This will highly likely impact Russian military logistical resupply and put pressure on Russian military combat support elements. — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 4, 2022

Англичане констатируют, что 3 августа первое судно с украинским зерном прибыло в пролив Босфор, пройдя транзитом через Черное море из Одессы.

"Успех этого транзита почти наверняка приведет к более частым транзитам в обоих направлениях. Устранение последствий морской блокады, которая действовала с февраля, останется логистической проблемой", – считают в минобороны Великобритании.