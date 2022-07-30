ВСУ нанесли удар по железнодорожному мосту под Херсоном, оккупанты не смогут перевозить по нему технику – депутат облсовета

Об этом 30 июля в Facebook сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Антоновский железнодорожный мост в Херсоне тоже все! Передвижение российской техники по нему невозможно. Спасибо нашим ВСУ", – написал он.

Видео разрушений опубликовало в Telegram управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

"А вот и видео – подтверждение удачной работы ВСУ", – говорится в сообщении.

В опубликованном видео отмечается, что основные опоры моста целые.

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