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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ нанесли удар по железнодорожному мосту под Херсоном, оккупанты не смогут перевозить по нему технику – депутат облсовета

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Передвижение российской техники по Антоновскому железнодорожном мосту невозможно, отметил Хлань
Передвижение российской техники по Антоновскому железнодорожном мосту невозможно, отметил Хлань
Фото: wikipedia.org

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по железнодорожном мосту через реку Днепр под Херсоном.

Об этом 30 июля в Facebook сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Антоновский железнодорожный мост в Херсоне тоже все! Передвижение российской техники по нему невозможно. Спасибо нашим ВСУ", – написал он.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid02tkxNRzVwtUGEFMNfJtS5eV6p8KPmEN4NQZXbGATebjvFjRykGBEcTBWxX2Dpcioul

Видео разрушений опубликовало в Telegram управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

"А вот и видео – подтверждение удачной работы ВСУ", – говорится в сообщении.

В опубликованном видео отмечается, что основные опоры моста целые.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

ВСУ сначала обстреляли автомобильный Антоновский мост, который расположен между Херсоном и Олешками и имеет стратегическое значение.

В британской разведке считают, что этот мост – ключевая уязвимость для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территорию, которую она оккупировала к западу от реки, объясняли в разведке утром 20 июля.

О первых повреждениях моста стало известно 19 июля. Оккупанты тогда решили ограничить по нему движение.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 26 июля, что Вооруженные силы Украины повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе. По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому мостам и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и перемещал личный состав.

В ночь на 27 июля украинские военные нанесли "филигранные" удары по Антоновскому мосту, после чего оккупанты заявили, что движение по нему перекрыто.

По словам главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия, Антоновский мост после ударов ВСУ не разрушен, но проезд по нему невозможен. Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский считает, что быстро оккупанты его не смогут восстановить.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, вооружение, железная дорога, мост, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, облсовет, разрушения, Сергей Хлань, деоккупация, контрнаступление
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