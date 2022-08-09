В Крыму прогремели взрывы на военном аэродроме

Прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в оккупированном Россией Крыму Фото: Крыминформ / Telegram

СМИ пишут, что взрывы произошли на аэродроме около 15.30 по киевскому времени.

"Украинской правде" местные жители рассказали, что "взрывы продолжаются до сих пор" и, вероятно, было попадание в склады.

Так называемый советник "главы" Крыма Олег Крючков подтвердил факт "нескольких взрывов в районе Новофедоровки", а руководитель оккупационной "власти" полуострова Сергей Аксенов сообщил, что "выехал на место происшествия".

Местные СМИ публикуют видео происшествия. Пишут, "дым виден как на суше, так и в море".

Спикер Одеской областной военной администрации Сергей Братчук написал, что если нужна помощь, "скорая помощь" ВСУ всегда готова".