​Командир 36-й бригады морской пехоты Сикоза: ​Если все будет идти, как сейчас в Херсонской области, то я скоро вернусь домой в Крым

"Если все будет идти так, как сейчас идет, то я считаю, что скоро вернусь домой. Это я говорю про Крым, чтобы вы понимали. Потому что освобождение Херсона – да, это время, но это вполне реально", – подчеркнул Сикоза.

Он отметил, что украинская армия продвигается на херсонском направлении благодаря мужеству и слаженности работы военных.

"Вот наши бойцы – слава им – на передовой это доказывают. Как бы страшен враг ни был и как бы его ни рисовали, они все возможное делают. Напротив стоит такой же человек, но который не на своей земле и у которого мотивация для обороны этой земли одна только: его там могут [расстрелять] сзади загрядотряды ФСБ или – не знаю – там, кого. Это его главная мотивация. У нас мотивация у всех одна: защита своих земель", – сказал собеседник.

Он подчеркнул, что многие бойцы являются выходцами из южных областей Украины и они в прямом смысле защищают свой дом.

"Большинство ребят – выходцы из Николаевской, Херсонской областей, которые были призваны зимой. Для которых это не пустое слово: "Херсон". Там у 30% остались свои дома, земли. Это главное, что мотивирует. И радует то, что таких большинство. У всех наших побратимов из соседних бригад такая же ситуация, как и у нас в бригаде. Никто не собирается останавливаться либо давать заднюю, а дальше выполняют свою задачу", – заявил Сикоза.

Журналист уточнил, вернет ли Украина Херсон.

"Обязательно. Я загадывать не буду. Ну, чтобы сбылось, вы сами понимаете. Но мы приложим максимум усилий, чтобы это сделать в ближайшее время", – подчеркнул полковник.

Гордон спросил, после освобождения Херсона будет ли целью деоккупация Крыма.

"Да. Можно расходиться в две стороны: спускаться кому-то южнее, на Крым, а другая группировка пускай идет в сторону Мелитополя и Мариуполя. Это тоже дорогие места для нас", – отметил Сикоза.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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