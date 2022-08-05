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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

​​Командир 36-й бригады морской пехоты: Офицер РФ сказал: "Мы этих дураков из "ДНР" пустили как мясо, вы по ним стреляете, и мы определяем откуда ведется огонь"

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Сикоза: Мыслить нестандартно русских офицеров не учили
Сикоза: Мыслить нестандартно русских офицеров не учили
Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського / Facebook

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону военнослужащий Вооруженных сил Украины, командир 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского полковник Виктор Сикоза рассказал, как российкие офицеры относятся к бойцам, мобилизованным в оккупированнх районах Украины.

"В одном из населенных пунктов мы взяли в плен восьмерых человек.  [Среди них был] один русский офицер из подбитого БМП, механик-водитель и наводчик. То есть это личный состав, который целенаправленно учился управлять этой техникой, которая стоит десятки тысяч долларов. Самое поразительное, что меня убило, что вся пехота – это мобилизированные либо кадровые военные из "Донецкой Народной Республики". Я говорю  [офицеру]: "А в чем смысл? Как вы действуете?" Говорит: "Та мы этих дураков пустили как мясо. Они выбежали, вы по ним начали стрелять – и мы уже определяли, откуда огонь по ним ведется. И уже потом точечно работали по вам". Вот что можно говорить. Привет "ДНР". "Дураков этих" – вот кем их считают те же самые русские братские солдаты и офицеры", – рассказал полковник.

В целом, по его мнению, российская армия подготовлена слабо, обучена по старым советским шаблонам.

"[Армия] подготовлена по книжке. Ни шагу влево, ни шагу вправо. Я так понимаю, что мыслить нестандартно русских офицеров не учили. Вот как книжка пишет, они так и действуют. Это, в принципе, и хорошо: можно всегда прочитать, какие следующие действия будут, где они будут разворачиваться. И там уже можно их хорошо и приятно встречать огнем артиллерии", – подчеркнул Сикоза.

Он отметил, что российскую армию отличает безразличное отношение к личномусоставу и гигиене.

"На мое мнение как офицера, [российские солдаты] это грязные, неухоженные, вонючие дураки, которые просто пришли на нашу землю. Грубо говоря, когда командному составу плевать на своих подчиненных", – отметил Сикоза.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. За прошедшие месяцы украинские военные ликвидировали около 41,6 тыс. российских оккупантов, сообщил 5 августа Генштаб Вооруженных сил Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, военные, ДНР, военнослужащий, Виктор Сикоза
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