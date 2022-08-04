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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Боец разведроты был в душе, когда подошла ДРГ, он надел трусы, бронежилет, стал в полный рост и залил их пулеметным огнем – ​​командир 36-й бригады морской пехоты о героизме ВСУ

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Сикоза: На войне страшно. Не боится только дурак
Сикоза: На войне страшно. Не боится только дурак
Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського / Facebook

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону военнослужащий Вооруженных сил Украины, командир 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского полковник Виктор Сикоза рассказал о случаях героизма, которые видел во время войны.

"Я видел, как боец в разведроте, когда узнал, что к нему подходит диверсионно-разведывательная группа 22-го полка спецназа РФ... Ну, он тогда мылся в душе. Он успел на себя надеть трусы, бронежилет, стал в полный рост с пулеметом на свою огневую позицию. И без грусти в глазах просто начал их [российских военных] поливать встречным огнем. Грубо говоря, он один не дал этой ДРГ развить успех. Он вышел нормально, без ранений. Наградили его. А как же без этого?" – сказал собеседник.

По его словам, на войне чувство страха необходимо всем, даже воинам, поскольку помогает выживать.

"На войне страшно. Не боится только дурак. Когда в тебя стреляют, понятное дело, рецепторы срабатывают. И привыкать к этому тоже нельзя, потому что это может ослабить все твои чувства и – главное – чувство самосохранения. К сожалению, я видел и встречал людей, которые все видели и ко всему привыкли, чувства страха у них не было. Страх должен присутствовать всегда. Страх дает право на жизнь", – подчеркнул Сикоза.

Он признался, что и ему бывало очень страшно.

"Я же тоже живой человек. Это были ситуации, когда на донецком направлении мы попадали в оперативное окружение. Больше было страшно не за себя, а за свой личный состав. Чередой принятых решений надо было спасти им [военным ВСУ] жизни. Вывести, найти место, где можно пройти. Да, тогда было страшно. Но, слава Богу, все получилось", – отметил военный.

По его словам, в последние пять месяцев приходилось и плакать. 

"Да, плакал – о потере близких и родных мне людей. Каждый солдат, офицер в подразделениях, которыми я командовал... как ни крути, все будут родными. Мы будем вместе с ним сидеть, пить чай в окопе, кушать вместе в столовой, а потом ты можешь узнать, что через полчаса после отъезда с позиции он погиб. Это сильно бьет по психике, внутреннему я. Слезы накатываются, когда ты везешь своего погибшего бойца на похороны и видишь слезы его близких. Это очень тяжело. Но, к сожалению, на войне не без потерь. Радует, что пока память о них [воинах ВСУ] живет, они всегда будут рядом с нами", – заявил Сикоза.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украину защищают 700 тыс. человек, рассказывал президент Владимир Зеленский 21 мая. В конце июня он заявлял, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек". 22 июля президент рассказал, что число погибающих в день украинских защитников сократилось до 30, и около 250 раненых, в результате "изменений в балансе огневой мощи". 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война, военные, спецназ, Герой Украины, российская агрессия, война России против Украины, военнослужащий, интервью, Виктор Сикоза
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