В боях за Лисичанск погиб командир белорусского батальона "Волат", еще двое военных попали в плен

Столкновение с российскими оккупантами произошло 26 июня, пишет издание. Один из погибших – командир батальона "Волат" полка имени Кастуся Калиновского Иван Марчук с позывным Брест, представители полка подтвердили это в Facebook.

Всего, по информации издания "Наша Ніва", в разведке, закончившейся столкновением с российской колонной, участвовали 11 человек. Пятеро из них вернулись живыми, а шестеро не вернулись. Позже россияне показали на видео двоих пленных, предположительно, это бойцы Ян Дюрбейко (Тромбли) и Сергей Дегтев (Клещ).

"Радио Свобода" называет имена еще троих, пропавших в бою: это Василий Порфенков (Сябр), Василий Грудовик (Атам) и Вадим Шатров (Папик).

"С уверенностью можно сказать, что благодаря личному героизму и самопожертвованию наши белорусские ребята смогли остановить вражескую колонну, тем самым дав возможность основным силам ВСУ безопасно приблизиться в этом направлении", – прокомментировали в полку Калиновского.

Полк продолжает поисковые работы. "Мы делаем все возможное, чтобы вернуть наших ребят, и верим, что они живы", – говорится в сообщении.