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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В боях за Лисичанск погиб командир белорусского батальона "Волат", еще двое военных попали в плен

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Иван Марчук погиб 26 июня
Иван Марчук погиб 26 июня
Фото: Полк Каліноўскага / Facebook

В разведывательной операции под Лисичанском погибли как минимум двое добровольцев белорусского батальона Вооруженных сил Украины "Волат", еще двое попали в плен, об этом 6 июля сообщает "Наша Ніва", ссылаясь на свои источники.

Столкновение с российскими оккупантами произошло 26 июня, пишет издание. Один из погибших – командир батальона "Волат" полка имени Кастуся Калиновского Иван Марчук с позывным Брест, представители полка подтвердили это в Facebook.

Всего, по информации издания "Наша Ніва", в разведке, закончившейся столкновением с российской колонной, участвовали 11 человек. Пятеро из них вернулись живыми, а шестеро не вернулись. Позже россияне показали на видео двоих пленных, предположительно, это бойцы Ян Дюрбейко (Тромбли) и Сергей Дегтев (Клещ).

"Радио Свобода" называет имена еще троих, пропавших в бою: это Василий Порфенков (Сябр), Василий Грудовик (Атам) и Вадим Шатров (Папик).

"С уверенностью можно сказать, что благодаря личному героизму и самопожертвованию наши белорусские ребята смогли остановить вражескую колонну, тем самым дав возможность основным силам ВСУ безопасно приблизиться в этом направлении", – прокомментировали в полку Калиновского.

Полк продолжает поисковые работы. "Мы делаем все возможное, чтобы вернуть наших ребят, и верим, что они живы", – говорится в сообщении.

Контекст:

Граждане Беларуси воюют за Украину в составе полков "Пагоня" и имени Кастуся Калиновского (21 мая батальон Кастуся Калиновского объявил о преобразовании в полк). "Наша Ніва" писала 15 мая, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в боевых действиях погибли шесть белорусов.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое вышло 5 июня, что сейчас 1,5 тыс. граждан Беларуси принимают участие в войне против России на стороне Украины. По ее словам, когда началось полномасштабное вторжение РФ, многие в Беларуси подумали, что надо помогать украинцам. "Количество белорусских бойцов на стороне Украины будет расти", – подчеркнула она.

Теги: добровольцы, плен, Лисичанск, война России против Украины, погибшие
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