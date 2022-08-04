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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

​Командир 36-й бригады морской пехоты Сикоза: На крымском направлении у противника было пятикратное превышение сил

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Сикоза: Со стороны военных в Херсонской области судить о предательстве не имеем права
Сикоза: Со стороны военных в Херсонской области судить о предательстве не имеем права
Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського / Facebook

Накануне полномасштабного вторжения России никто не ожидал настолько мощного удара артиллерии и авиации по украинским подразделениям на границе с оккупированным Крымом. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины, командир 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского полковник Виктор Сикоза, отвечая на вопрос о том, почему россияне смогли быстро захватить Херсон.

"Крымское направление, в частности Херсонская область, населенные пункты Херсон, Чаплынка, Геническ, Каланчак, – это было приоритетное направление для противника. На тот момент никто из нас не ожидал, что будет нанесен такой мощности ракетный, бомбовый, артиллерийский удар по нашим подразделениям. На границе с оккупированным Крымом находилось достаточное количество подразделений. Они были готовы, но не к такому количеству артсредств и авиации противника, которые тогда были задействованы. Это одна из основных причин [что Херсон пал так быстро]. Сформировавшиеся ударные кулаки по всем направлениям, в пять раз превосходившие силы противника. Это без учета артиллерии и авиации, которые работали в тот момент по передовым позициям наших подразделений", – пояснил военный.

Журналист спросил о предательстве в украинской армии.

"Сегодня говорят о предательстве в украинской власти, украинской армии. Даже найдены уже первые виновные, СБУ определила их. Предательство действительно имело место?" – уточнил Гордон.

"Я как военный не имею права рассуждать. Это должны делать компетентные органы. Подразделения на тот момент удерживались с 2014 года, позиции оборудовались, минные поля удерживались, резервы удерживались, артиллерия постоянно находилась на запасных огневых позициях. То есть со стороны военных судить о предательстве мы не имеем права, потому что не было его", – сказал Сикоза.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали часть Херсонской области. 28 мая оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление.

Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля. По данным на 1 августа, деокупировано 46 населенных пунктов в Херсонской области.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Крым, Украина, Херсон, война, военные, авиация, Херсонская область, артиллерия, российская агрессия, война России против Украины, военнослужащий, Виктор Сикоза
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