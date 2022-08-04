​Командир 36-й бригады морской пехоты Сикоза: На крымском направлении у противника было пятикратное превышение сил

"Крымское направление, в частности Херсонская область, населенные пункты Херсон, Чаплынка, Геническ, Каланчак, – это было приоритетное направление для противника. На тот момент никто из нас не ожидал, что будет нанесен такой мощности ракетный, бомбовый, артиллерийский удар по нашим подразделениям. На границе с оккупированным Крымом находилось достаточное количество подразделений. Они были готовы, но не к такому количеству артсредств и авиации противника, которые тогда были задействованы. Это одна из основных причин [что Херсон пал так быстро]. Сформировавшиеся ударные кулаки по всем направлениям, в пять раз превосходившие силы противника. Это без учета артиллерии и авиации, которые работали в тот момент по передовым позициям наших подразделений", – пояснил военный.

Журналист спросил о предательстве в украинской армии.

"Сегодня говорят о предательстве в украинской власти, украинской армии. Даже найдены уже первые виновные, СБУ определила их. Предательство действительно имело место?" – уточнил Гордон.

"Я как военный не имею права рассуждать. Это должны делать компетентные органы. Подразделения на тот момент удерживались с 2014 года, позиции оборудовались, минные поля удерживались, резервы удерживались, артиллерия постоянно находилась на запасных огневых позициях. То есть со стороны военных судить о предательстве мы не имеем права, потому что не было его", – сказал Сикоза.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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