"Референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ – Офис президента Украины

"Мы слышим разную информацию, там постоянно меняются даты. Ранее речь шла об 11 сентября, потому что это совпадает с единым днем голосования в России, затем начались сообщения о том, что, возможно, эти псевдореферендумы будут проходить не в сентябре, а позже", – отметил Жовква.
По его словам, вне зависимости от заявлений в РФ, нет смысла анализировать планы оккупантов.
"Мы уверены, что такого "референдума" не произойдет, потому что эти территории не будут под контролем РФ. Постоянно посылая эти сигналы о проведении "голосования", Москва демонстрирует, что сама не уверена, что ей удастся сохранить контроль над временно оккупированными территориями. Поэтому все, что в Кремле делают – транслируют подобную информацию внутренней российской аудитории", – подчеркнул Жовква.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".
В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты планируют провести "референдум" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России). На эту же дату планируется "референдум" и в Луганской области, сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По информации СМИ, голосование оккупанты собираются проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.
26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой.
В Кремле заявляли в начале июня, что "вряд ли можно говорить о проведении референдумов в условиях, когда безопасность полностью не обеспечена", но открещивались от ответственности за них.