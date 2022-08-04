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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ – Офис президента Украины

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Жовква: Москва демонстрирует, что сама не уверена, что ей удастся сохранить контроль над временно оккупированными территориями
Жовква: Москва демонстрирует, что сама не уверена, что ей удастся сохранить контроль над временно оккупированными территориями
Фото: Igor Zhovkva / Facebook

Российским оккупантам не удастся провести так называемые референдумы на временно захваченных ими территориях Украины. Об этом в опубликованном 4 августа интервью LB.ua заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Мы слышим разную информацию, там постоянно меняются даты. Ранее речь шла об 11 сентября, потому что это совпадает с единым днем голосования в России, затем начались сообщения о том, что, возможно, эти псевдореферендумы будут проходить не в сентябре, а позже", – отметил Жовква.

По его словам, вне зависимости от заявлений в РФ, нет смысла анализировать планы оккупантов.

"Мы уверены, что такого "референдума" не произойдет, потому что эти территории не будут под контролем РФ. Постоянно посылая эти сигналы о проведении "голосования", Москва демонстрирует, что сама не уверена, что ей удастся сохранить контроль над временно оккупированными территориями. Поэтому все, что в Кремле делают – транслируют подобную информацию внутренней российской аудитории", – подчеркнул Жовква.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума"В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".

В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты планируют провести "референдум" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России). На эту же дату планируется "референдум" и в Луганской области, сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По информации СМИ, голосование оккупанты собираются проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой.

В Кремле заявляли в начале июня, что "вряд ли можно говорить о проведении референдумов в условиях, когда безопасность полностью не обеспечена", но открещивались от ответственности за них.

Теги: Россия, Украина, референдум, аннексия, война России против Украины, Офис президента Украины, Игорь Жовква
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