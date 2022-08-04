"Референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ – Офис президента Украины

Жовква: Москва демонстрирует, что сама не уверена, что ей удастся сохранить контроль над временно оккупированными территориями Фото: Igor Zhovkva / Facebook

"Мы слышим разную информацию, там постоянно меняются даты. Ранее речь шла об 11 сентября, потому что это совпадает с единым днем голосования в России, затем начались сообщения о том, что, возможно, эти псевдореферендумы будут проходить не в сентябре, а позже", – отметил Жовква.

По его словам, вне зависимости от заявлений в РФ, нет смысла анализировать планы оккупантов.

"Мы уверены, что такого "референдума" не произойдет, потому что эти территории не будут под контролем РФ. Постоянно посылая эти сигналы о проведении "голосования", Москва демонстрирует, что сама не уверена, что ей удастся сохранить контроль над временно оккупированными территориями. Поэтому все, что в Кремле делают – транслируют подобную информацию внутренней российской аудитории", – подчеркнул Жовква.

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